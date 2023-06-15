«Коммерсантъ» сообщил о переизбытке iPhone на российском рынке
Спрос в России на iPhone снизился, сложился переизбыток премиальных смартфонов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке электроники.
«Сейчас продукцию компании везут все подряд под видом чего угодно. Ранее Apple строго контролировала поставки, организуя их соразмерно спросу или меньше его», – рассказал источник.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил «Коммерсанту», что предложение iPhone превышает спрос. Он отметил, что спрос упал, в частности, на iPhone 13 и 14.
При этом ожидать снижения цен не стоит, считает Кусков, поскольку курс доллара и евро растет, а бренд относится к премиальному сегменту. В группе «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что доступность смартфонов удовлетворяет текущий спрос, а в re:Store наблюдают дефицит некоторых моделей, например, iPhone 14 Pro Max.
Отчеты компании GS Group показали, что Apple занимает 11% рынка смартфонов в России. В I квартале 2023 г. в страну было ввезено 700 000 iPhone, это на 30% меньше, чем годом ранее.
Apple официально приостановила поставки своей техники в Россию в марте 2022 г. Официально об уходе с рынка компания не объявила, но ввела ограничения для Apple Pay и оплаты подписок в App Store.
Из-за ряда иностранных компаний правительство страны легализовало механизм параллельного импорта. Эта схема позволяет ввозить в страну некоторые товары без разрешения иностранных правообладателей.
Часть иностранных посредников отказались от поставок iPhone в Россию по параллельному импорту, писали «Известия» в марте. Причиной отказа зарубежных компаний от работы с российскими стали введенные 24 февраля 2023 г. новые санкции США, которые запрещают ввоз в Россию устройств дороже $300.