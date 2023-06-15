«Коммерсантъ» сообщил о переизбытке iPhone на российском рынке

Apple официально приостановила поставки своей техники в Россию в марте 2022 г. Официально об уходе с рынка компания не объявила, но ввела ограничения для Apple Pay и оплаты подписок в App Store.



Из-за ряда иностранных компаний правительство страны легализовало механизм параллельного импорта. Эта схема позволяет ввозить в страну некоторые товары без разрешения иностранных правообладателей.