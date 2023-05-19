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Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в РФ

Но по выручке компания по-прежнему сохраняет за собой 1-е место на российском рынке
Анна Устинова Анастасия Курашева
Екатерина Ширинкина для Ведомостей

Apple продолжает терять позиции по импорту смартфонов в Россию. В I квартале 2023 г. в страну было ввезено 700 000 iPhone, это на 30% меньше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 г. в Россию был ввезен 1 млн смартфонов Apple. Тогда доля компании на рынке была на уровне 14% и позволяла ей занимать 3-е место по объему импорта среди всех брендов. Сейчас Apple занимает 11% рынка и 5-е место соответственно. Об этом говорится в отчетах компании GS Group (есть в распоряжении «Ведомостей»).

1-е место по количеству ввезенных устройств в этом году занимает Xiaomi (21% от общего объема импорта). За I квартал 2023 г. в Россию привезли 1,3 млн смартфонов бренда, следует из отчета. Поставки Samsung сократились до 900 000 шт., а доля бренда – до 14%. Смартфонов Honor в Россию ввезли 730 000 шт., а доля бренда выросла за год с 4 до 11,3%. Импорт смартфонов Realme в Россию составил 710 000 шт., или 11% от импорта, говорится в отчете GS Group.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных