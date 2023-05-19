Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в РФ

Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в РФНо по выручке компания по-прежнему сохраняет за собой 1-е место на российском рынке
Apple продолжает терять позиции по импорту смартфонов в Россию. В I квартале 2023 г. в страну было ввезено 700 000 iPhone, это на 30% меньше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 г. в Россию был ввезен 1 млн смартфонов Apple. Тогда доля компании на рынке была на уровне 14% и позволяла ей занимать 3-е место по объему импорта среди всех брендов. Сейчас Apple занимает 11% рынка и 5-е место соответственно. Об этом говорится в отчетах компании GS Group (есть в распоряжении «Ведомостей»).
1-е место по количеству ввезенных устройств в этом году занимает Xiaomi (21% от общего объема импорта). За I квартал 2023 г. в Россию привезли 1,3 млн смартфонов бренда, следует из отчета. Поставки Samsung сократились до 900 000 шт., а доля бренда – до 14%. Смартфонов Honor в Россию ввезли 730 000 шт., а доля бренда выросла за год с 4 до 11,3%. Импорт смартфонов Realme в Россию составил 710 000 шт., или 11% от импорта, говорится в отчете GS Group.