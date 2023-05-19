Apple выбыла из тройки лидеров по объему импорта смартфонов в РФ

Apple продолжает терять позиции по импорту смартфонов в Россию. В I квартале 2023 г. в страну было ввезено 700 000 iPhone, это на 30% меньше, чем годом ранее. За аналогичный период 2022 г. в Россию был ввезен 1 млн смартфонов Apple. Тогда доля компании на рынке была на уровне 14% и позволяла ей занимать 3-е место по объему импорта среди всех брендов. Сейчас Apple занимает 11% рынка и 5-е место соответственно. Об этом говорится в отчетах компании GS Group (есть в распоряжении «Ведомостей»).