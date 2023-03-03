«Известия»: иностранные посредники отказываются от поставок iPhone в Россию
Часть посредников с Ближнего Востока, которые помогали российским компаниям закупать иностранную технику для поставок в страну по параллельному импорту, отказалась от сотрудничества. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник на рынке потребительской электроники.
Газета отмечает, что в России может возникнуть дефицит смартфонов среднего и премиум-сегментов, в том числе iPhone. Причиной отказа зарубежных компаний от работы с российскими стали введенные 24 февраля новые санкции США, которые запрещают ввоз в Россию устройств дороже $300. Собеседник допускает, что под угрозой также могут оказаться поставки китайских и южнокорейских гаджетов, в которых используются американские патенты и технологии.
В то же время другой источник издания утверждает, что пока что отказов от сотрудничества со стороны зарубежных поставщиков не было. Он добавил, что «это вопрос времени», отметив, что не все посредники готовы пойти на риски, связанные с поставками электроники в Россию.
Менеджер одного из российских дистрибуторов обратил внимание на большое количество вариантов схем параллельного импорта. При этом он не исключил рост цен из-за возможного удлинения посреднических цепочек. Оценить, насколько увеличится стоимость устройств, источник не смог. Другой собеседник на рынке потребительской электроники возразил, что для США не проблема определить цепочку поставок. По его мнению, не все зарубежные компании захотят играть в такую «русскую рулетку».
В Минпромторге сообщили, что информация о прекращении зарубежными дистрибуторами поставок в РФ смартфонов не поступала. В ведомстве добавили, что из-за санкций дефицита и роста цен на премиальные смартфоны не ожидается. Там отметили, что готовят пятую редакцию перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в который войдет продукция, попавшая под новые санкции.
США расширили санкции против России 24 февраля — в годовщину начала спецоперации РФ на Украине. Минфин США включил в «черные» списки 83 юридических и 22 физических лица. Ограничения также коснулись поставок в Россию смартфонов стоимостью свыше $300. Кроме того, запрещен экспорт микроволновок, фенов для волос, кофемашин, виниловых проигрывателей ценой выше $100, холодильников дороже $750 и др.