Росконгресс объявил даты проведения ПМЭФа в 2024 году

В 2023 г. ПМЭФ проходил 14–17 июня. Ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФа Антон Кобяков по его итогам рассказывал, что в мероприятиях форума в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира. Форум посетили делегации из Китая, Индии, с Кубы и др. Делегацию ОАЭ возглавлял президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Также на ПМЭФ приехали лидеры Азербайджана, Армении, Кубы и др.