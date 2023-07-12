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Росконгресс объявил даты проведения ПМЭФа в 2024 году

Ведомости

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 г. состоится 5–8 июня. Об этом сообщил фонд Росконгресс в своем Telegram-канале.

«Определены даты ПМЭФ-2024. 27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 г.», – говорится в сообщении фонда.

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В 2023 г. ПМЭФ проходил 14–17 июня. Ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФа Антон Кобяков по его итогам рассказывал, что в мероприятиях форума в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира. Форум посетили делегации из Китая, Индии, с Кубы и др. Делегацию ОАЭ возглавлял президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Также на ПМЭФ приехали лидеры Азербайджана, Армении, Кубы и др.

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума в очном формате. Его выступление длилось 1 час 19 минут. В своей речи обозначил основные приоритеты экономической и бюджетной политики на ближайшее время.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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