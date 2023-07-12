Росконгресс объявил даты проведения ПМЭФа в 2024 году
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2024 г. состоится 5–8 июня. Об этом сообщил фонд Росконгресс в своем Telegram-канале.
«Определены даты ПМЭФ-2024. 27-й Петербургский международный экономический форум состоится 5–8 июня 2024 г.», – говорится в сообщении фонда.
В 2023 г. ПМЭФ проходил 14–17 июня. Ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФа Антон Кобяков по его итогам рассказывал, что в мероприятиях форума в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира. Форум посетили делегации из Китая, Индии, с Кубы и др. Делегацию ОАЭ возглавлял президент Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Также на ПМЭФ приехали лидеры Азербайджана, Армении, Кубы и др.
Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума в очном формате. Его выступление длилось 1 час 19 минут. В своей речи обозначил основные приоритеты экономической и бюджетной политики на ближайшее время.