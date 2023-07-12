В России к 2030 году появятся круглогодичные курорты на побережьях пяти морей
Крупные федеральные круглогодичные курорты появятся в России к 2030 г. на побережьях Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.
Чернышенко напомнил, что по поручению президента к 2030 г. необходимо создать круглогодичные курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов ежегодно.
«В планах – создать не менее 44 000 новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», – рассказал он.
Запуск же этих курортов поспособствует выполнению задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», добавил он. Ключевым показателем этого проекта является увеличение количества внутренних туристических поездок по России до 140 млн к 2030 г.
Приоритетными курортами, добавил Чернышенко, могут стать «Золотые пески России» и Саки в Крыму, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, «Русская Балтика» в Калининграде, Приморский край, а также Новая Анапа и Абрау-Дюрсо. Кроме того предполагается создание курорта на Байкале, где уже действует режим особой экономической зоны. Туристические проекты на Байкале позволят привлечь порядка 50 млрд руб. частных инвестиций, отметил вице-премьер.
7 марта президент России Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС. От уплаты налога туроператоры будут освобождены на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2027 г. До этого, в конце января, с таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он отмечал, что системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам.