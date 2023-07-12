В России к 2030 году появятся круглогодичные курорты на побережьях пяти морей

7 марта президент России Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС. От уплаты налога туроператоры будут освобождены на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2027 г. До этого, в конце января, с таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он отмечал, что системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам.