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В России к 2030 году появятся круглогодичные курорты на побережьях пяти морей

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Крупные федеральные круглогодичные курорты появятся в России к 2030 г. на побережьях Балтийского, Азовского, Черного, Каспийского и Японского морей. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на заседании президиума правительственной комиссии по развитию туризма.

Чернышенко напомнил, что по поручению президента к 2030 г. необходимо создать круглогодичные курорты, рассчитанные на размещение не менее 10 млн туристов ежегодно. 

«В планах – создать не менее 44 000 новых гостиничных номеров. Развитие федеральных курортов предполагает также комплексный подход к обеспечивающей инфраструктуре», – рассказал он.

Запуск же этих курортов поспособствует выполнению задач национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», добавил он. Ключевым показателем этого проекта является увеличение количества внутренних туристических поездок по России до 140 млн к 2030 г.

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Приоритетными курортами, добавил Чернышенко, могут стать «Золотые пески России» и Саки в Крыму, Каспийский прибрежный кластер в Дагестане, «Русская Балтика» в Калининграде, Приморский край, а также Новая Анапа и Абрау-Дюрсо. Кроме того предполагается создание курорта на Байкале, где уже действует режим особой экономической зоны. Туристические проекты на Байкале позволят привлечь порядка 50 млрд руб. частных инвестиций, отметил вице-премьер.

7 марта президент России Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС. От уплаты налога туроператоры будут освобождены на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2027 г. До этого, в конце января, с таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он отмечал, что системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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