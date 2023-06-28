Путин призвал принять закон об отмене НДС для туроператоров до конца весенней сессии
Закон об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров должен быть принят до конца весенней сессии парламента, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития туризма.
В ходе совещания президент указал на то, что ряд согласованных решений так и не был реализован, среди них – освобождение туроператоров от уплаты НДС.
«Знаю, что соответствующий законопроект правительством подготовлен, важно рассмотреть и принять его до конца текущей весенней сессии парламента», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Весенняя сессия российского парламента завершается в конце июля.
Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС по итогам январского совещания с кабмином. От уплаты налога туроператоры, в соответствии с поручением, будут освобождены на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2027 г. Ответственным был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее с таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он отмечал, что системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам. 11 июня СМИ сообщали, что законопроект об отмене НДС для туроператоров может поступить на рассмотрение в правительство в ближайшее время.
Согласно оценкам Основных направлений бюджетной и налоговой политики Минфина, обнуление НДС для гостиниц обойдется бюджету более чем в 400 млрд руб. за 2022–2027 гг. Кроме того, сейчас действует пониженная ставка НДС в 10% для внутренних рейсов через аэропорты Московского авиаузла, а также нулевая ставка для перевозок вне этой территории.