Путин призвал принять закон об отмене НДС для туроператоров до конца весенней сессии

Согласно оценкам Основных направлений бюджетной и налоговой политики Минфина, обнуление НДС для гостиниц обойдется бюджету более чем в 400 млрд руб. за 2022–2027 гг. Кроме того, сейчас действует пониженная ставка НДС в 10% для внутренних рейсов через аэропорты Московского авиаузла, а также нулевая ставка для перевозок вне этой территории.