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СМИ узнали о скором принятии законопроекта об отмене НДС для туроператоров

Ведомости

Законопроект об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров может поступить на рассмотрение в правительство в ближайшее время. Об этом со ссылкой на знакомый с ходом обсуждения проекта источник сообщили «РИА Новости» и ТАСС.

По словам источника, Госдума может принять данный законопроект в рамках весенней сессии.

«Рассчитываем, что на следующей неделе будет заключение из ГПУ [государственно-правового управления]. И на ближайшей комиссии по законодательной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Поэтому консенсус есть, понимание общее есть. Распространится он задним числом с 1 января. Он может быть принят в весеннюю сессию», – сказал собеседник.

7 марта президент России Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС. От уплаты налога туроператоры будут освобождены на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2027 г. Ответственным был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

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До этого, в конце января, с таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он отмечал, что системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам.

Согласно оценкам Основных направлений бюджетной и налоговой политики Минфина, обнуление НДС для гостиниц обойдется бюджету более чем в 400 млрд руб. за 2022–2027 гг. Кроме того, сейчас действует пониженная ставка НДС в 10% для внутренних рейсов через аэропорты Московского авиаузла, а также нулевая ставка для перевозок вне этой территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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