СМИ узнали о скором принятии законопроекта об отмене НДС для туроператоров

«Рассчитываем, что на следующей неделе будет заключение из ГПУ [государственно-правового управления]. И на ближайшей комиссии по законодательной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Поэтому консенсус есть, понимание общее есть. Распространится он задним числом с 1 января. Он может быть принят в весеннюю сессию», – сказал собеседник.