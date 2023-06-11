СМИ узнали о скором принятии законопроекта об отмене НДС для туроператоров
Законопроект об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров может поступить на рассмотрение в правительство в ближайшее время. Об этом со ссылкой на знакомый с ходом обсуждения проекта источник сообщили «РИА Новости» и ТАСС.
По словам источника, Госдума может принять данный законопроект в рамках весенней сессии.
«Рассчитываем, что на следующей неделе будет заключение из ГПУ [государственно-правового управления]. И на ближайшей комиссии по законодательной деятельности он будет рассмотрен и внесен в правительство. Поэтому консенсус есть, понимание общее есть. Распространится он задним числом с 1 января. Он может быть принят в весеннюю сессию», – сказал собеседник.
7 марта президент России Владимир Путин поручил правительству освободить туроператоров по внутреннему и въездному туризму от уплаты НДС. От уплаты налога туроператоры будут освобождены на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2027 г. Ответственным был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
До этого, в конце января, с таким предложением выступил министр экономического развития Максим Решетников. Он отмечал, что системные операторы начали проигрывать конкуренцию либо небольшим компаниям на упрощенной налоговой системе, либо платформам, которые работают по другим схемам.
Согласно оценкам Основных направлений бюджетной и налоговой политики Минфина, обнуление НДС для гостиниц обойдется бюджету более чем в 400 млрд руб. за 2022–2027 гг. Кроме того, сейчас действует пониженная ставка НДС в 10% для внутренних рейсов через аэропорты Московского авиаузла, а также нулевая ставка для перевозок вне этой территории.