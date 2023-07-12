В Минпромторге анонсировали запрет на закупку иностранных дронов
Запрет на закупку зарубежных дронов для реализации гражданского госзаказа могут ввести до конца этого года. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, передает «Прайм».
«До конца года введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», – сказал замминистра на сессии промышленной выставки «Иннопром».
Осьмаков также рассказал на сессии, что в сентябре 2023 г. планируется ввести балльную систему оценки локализации БПЛА. Минпромторг подготовил проект распространения балльной системы локализации на беспилотники в июне.
Осенью 2020 г. «Ведомости» писали, что правительство намерено ограничить возможность закупок иностранных беспилотных авиационных систем (БАС) для государственных и муниципальных нужд.
Тогда генеральный директор ассоциации «Аэронет» (готовила проект постановления совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минтрансом и Минфином) Глеб Бабинцев рассказал, что ограничения коснутся всех БАС, приобретаемых через механизм госзакупок для госнужд. По его словам, такие системы, работающие на малой высоте, способны получать очень точную и детальную информацию, относящуюся к гостайне.