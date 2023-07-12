В Минпромторге анонсировали запрет на закупку иностранных дронов

Тогда генеральный директор ассоциации «Аэронет» (готовила проект постановления совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минтрансом и Минфином) Глеб Бабинцев рассказал, что ограничения коснутся всех БАС, приобретаемых через механизм госзакупок для госнужд. По его словам, такие системы, работающие на малой высоте, способны получать очень точную и детальную информацию, относящуюся к гостайне.