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Бизнес

В Минпромторге анонсировали запрет на закупку иностранных дронов

Ведомости

Запрет на закупку зарубежных дронов для реализации гражданского госзаказа могут ввести до конца этого года. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Осьмаков, передает «Прайм».

«До конца года введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», – сказал замминистра на сессии промышленной выставки «Иннопром».

Осьмаков также рассказал на сессии, что в сентябре 2023 г. планируется ввести балльную систему оценки локализации БПЛА. Минпромторг подготовил проект распространения балльной системы локализации на беспилотники в июне.

Осенью 2020 г. «Ведомости» писали, что правительство намерено ограничить возможность закупок иностранных беспилотных авиационных систем (БАС) для государственных и муниципальных нужд. 

Тогда генеральный директор ассоциации «Аэронет» (готовила проект постановления совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минтрансом и Минфином) Глеб Бабинцев рассказал, что ограничения коснутся всех БАС, приобретаемых через механизм госзакупок для госнужд. По его словам, такие системы, работающие на малой высоте, способны получать очень точную и детальную информацию, относящуюся к гостайне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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