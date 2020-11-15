Иностранным дронам не дадут работать в госсекторе

Иностранным дронам не дадут работать в госсектореЗакупки беспилотников для госнужд могут быть ограничены
Правительство намерено ограничить возможность закупок зарубежных беспилотных авиационных систем (БАС) для государственных и муниципальных нужд. Как узнали «Ведомости», установить ограничения премьер-министр Михаил Мишустин распорядился 5 ноября в ходе рассмотрения Плана мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Подготовить проект соответствующего постановления Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс, Минфин и ассоциация «Аэронет» должны к июню 2021 г.
Предложение о введении таких ограничений было выдвинуто «Аэронетом» и поддержано правительством, рассказал «Ведомостям» генеральный директор ассоциации Глеб Бабинцев. По его словам, ограничения коснутся всех БАС, приобретаемых через механизм госзакупок для государственных и муниципальных нужд. БАС, работающие на малой высоте, способны получать очень точную и детальную информацию, относящуюся к государственной тайне, отмечает Бабинцев: «Иностранные БАС могут сразу передавать такую информацию за границу, минуя любые проверки».