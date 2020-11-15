Иностранным дронам не дадут работать в госсекторе

Предложение о введении таких ограничений было выдвинуто «Аэронетом» и поддержано правительством, рассказал «Ведомостям» генеральный директор ассоциации Глеб Бабинцев. По его словам, ограничения коснутся всех БАС, приобретаемых через механизм госзакупок для государственных и муниципальных нужд. БАС, работающие на малой высоте, способны получать очень точную и детальную информацию, относящуюся к государственной тайне, отмечает Бабинцев: «Иностранные БАС могут сразу передавать такую информацию за границу, минуя любые проверки».