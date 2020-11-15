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Иностранным дронам не дадут работать в госсекторе

Закупки беспилотников для госнужд могут быть ограничены
Павел Клевошин
Евгений Разумный / Ведомости

Правительство намерено ограничить возможность закупок зарубежных беспилотных авиационных систем (БАС) для государственных и муниципальных нужд. Как узнали «Ведомости», установить ограничения премьер-министр Михаил Мишустин распорядился 5 ноября в ходе рассмотрения Плана мероприятий реализации механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. Подготовить проект соответствующего постановления Минпромторг, Минэкономразвития, Минтранс, Минфин и ассоциация «Аэронет» должны к июню 2021 г.

Предложение о введении таких ограничений было выдвинуто «Аэронетом» и поддержано правительством, рассказал «Ведомостям» генеральный директор ассоциации Глеб Бабинцев. По его словам, ограничения коснутся всех БАС, приобретаемых через механизм госзакупок для государственных и муниципальных нужд. БАС, работающие на малой высоте, способны получать очень точную и детальную информацию, относящуюся к государственной тайне, отмечает Бабинцев: «Иностранные БАС могут сразу передавать такую информацию за границу, минуя любые проверки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных