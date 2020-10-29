В Москве выбирают зоны тестирования дронов – доставщиков грузов

В Москве выбирают зоны тестирования дронов – доставщиков грузовПервые полеты в экспериментальном режиме могут состояться в 2022 г.
В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы обсудили возможные зоны, над которыми будет проводиться тестирование летающих беспилотников (БПЛА) для их последующего коммерческого использования, например доставки грузов. Для тестов рассматриваются территории «Сколково», а также ландшафтные парки и незастроенные территории в районах Москвы за МКАД, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе рабочей группы по совершенствованию законодательства для обеспечения реализации мероприятий НТИ «Аэронет». По словам одного из участников совещания, конкретные зоны тестирования пока не утверждены.
«В совещаниях – их прошло уже несколько – участвовали представители департамента, компаний – разработчиков дронов, а также «Инвитро» и инновационного центра «Сколково», – рассказал «Ведомостям» руководитель ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев. По его словам, в перевозке грузов дронами также заинтересованы «Сбер логистика» и «Почта России». В пресс-службе департамента предпринимательства отказались от комментариев. В «Почте России» с интересом изучают технические и экономические параметры проектов по доставке с помощью беспилотных авиационных систем, сообщил ее представитель. Представитель «Сбер логистики» не ответил на запрос «Ведомостей».
В «Инвитро» подтвердили заинтересованность в доставке биоматериалов в лаборатории дронами, но затруднились назвать точные сроки запуска такого проекта на регулярной основе. «Мы не планируем закупать БПЛА в собственность, а будем пользоваться услугами внешнего подрядчика, который возьмет на себя весь комплекс работ по организации полетов, включая техническое обслуживание и другие аспекты», – сообщили в пресс-службе компании. Такой вид транспортировки должен быть экономически выгодным и отвечать требованиям по температуре, влажности и времени доставки, добавили там.
«Идея создания на территории центра «Сколково» тестовой зоны для БПЛА действительно обсуждается. Суть ее создания – тестирование сервисов по доставке срочных (например, донорских органов) и крупных грузов, мониторинг инфраструктуры, отработка операций поиска и спасения», – передал «Ведомостям» через пресс-службу исполнительный директор кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково» Алексей Беляков.
По его словам, территория центра оптимально подходит под роль тестовой площадки, поскольку многие из потребителей и поставщиков этих сервисов находятся именно там.
Сейчас свободные полеты дронов над российскими городами запрещены законом. Полет может проходить только в зоне прямой видимости оператора в светлое время суток на высоте не более 150 м от земли или водной поверхности и за пределами аэродромов (аэроузлов, вертодромов), мест проведения публичных мероприятий, спортивных соревнований и др.
Тестирование дронов-доставщиков будет проводиться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). «До конца этого года мы надеемся получить одобрение на старт работ и в следующем году начать разрабатывать программу ЭПР, требования к площадкам, участникам, их квалификациям и технологиям, методам подтверждения соответствия», – говорит Бабинцев.
При этом, утверждает Бабинцев, экспериментальный режим для полетов БПЛА может быть принят не только в Москве. По России может появиться 2–5 таких зон, например в Томской области, ХМАО, Южном федеральном округе (для выполнения беспилотниками аграрных задач).
Первые тестовые полеты, по самой оптимистичной оценке, могут быть проведены только в конце 2021 г. – начале 2022 г., к тому моменту будет принята эта программа и окончательно выбраны площадки для тестов. «Весь следующий год уйдет на работу с документами – разработку программы ЭПР и принятие нормативных актов по установлению режима», – добавляет Бабинцев. Сам ЭПР вводится на срок до трех лет. По истечении этого времени будут вноситься изменения в законодательство – Воздушный кодекс, авиационные правила, нормы летной годности, – которые позволят использовать дроны для доставки грузов на регулярной основе. При этом изменения могут быть инициированы и ранее, если результаты пробных полетов будут удовлетворительными, утверждает руководитель «Аэронета».
«Пока существующие на рынке аппараты для решения задач по удаленной или сложной логистике для нас не подходят. Или адекватные модели существуют только в опытных образцах», – говорит руководитель направления в лаборатории робототехники «Сбера» Владимир Тах (лаборатория взаимодействует со всей экосистемой «Сбера», в том числе с логистическим подразделением). Например, планирующая участвовать в тестах компания «Птеро» производит коптеры самолетного типа, которые занимаются длительной аэрофотосъемкой. Модели «Геоскана» также предназначены для получения фотопланов местности, моделей рельефа и построения 3D-моделей, следует из информации на сайте производителя.
В других странах БПЛА тестируют для доставки грузов тоже только на ограниченных территориях. Первой (в апреле 2019 г.) разрешение Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на тестирование доставки товаров дронами получила компания Wing Aviation (подразделение Google), позже – UPS и Amazon. Все три компании проводят ограниченное тестирование в нескольких штатах за пределами городов. Крупнейший офлайн-ритейлер Walmart также собирается подключиться к тестам и привлек для этого израильский стартап Flytrex Aviation. А фармацевтическая компания Merck хочет доставлять дронами лекарства, для чего привлекла к сотрудничеству логистическую компанию Volansi, разрабатывающую собственные технологии доставки товаров дронами.
По сообщению агентства Bloomberg, FAA должна до конца 2020 г. закончить разработку свода правил, регулирующих коммерческую доставку товаров дронами в городах, после чего получившие одобрение компании смогут запустить соответствующие тесты.