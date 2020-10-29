В Москве выбирают зоны тестирования дронов – доставщиков грузов

Первые тестовые полеты, по самой оптимистичной оценке, могут быть проведены только в конце 2021 г. – начале 2022 г., к тому моменту будет принята эта программа и окончательно выбраны площадки для тестов. «Весь следующий год уйдет на работу с документами – разработку программы ЭПР и принятие нормативных актов по установлению режима», – добавляет Бабинцев. Сам ЭПР вводится на срок до трех лет. По истечении этого времени будут вноситься изменения в законодательство – Воздушный кодекс, авиационные правила, нормы летной годности, – которые позволят использовать дроны для доставки грузов на регулярной основе. При этом изменения могут быть инициированы и ранее, если результаты пробных полетов будут удовлетворительными, утверждает руководитель «Аэронета».