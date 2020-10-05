«ВкусВилл» тестирует доставку продуктов с помощью беспилотника
Сеть «ВкусВилл» начала тестировать в московском районе Южное Бутово доставку продуктов с помощью беспилотного автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
«С 5 октября в районе Южное Бутово в Москве продукты из магазина "ВкусВилл" доставляет беспилотный автомобиль компании Moove!», — сообщили в компании, отметив, что в качестве базового автомобиля тестируется Kia Soul, который сопровождает бортинженер, поскольку передвижения беспилотников без водителей запрещены.
В автомобиле установлен специальный лидар (лазерный радар) и программное обеспечение, разработанное компанией Moove, оно позволяет перемещаться по городу как в режиме беспилотника, так и с водителем.
Компания планирует предупреждать покупателей с помощью пуш-оповещения в приложении «ВкусВилл» о датах, в которые в их районе на доставке будет работать беспилотник.