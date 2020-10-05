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«ВкусВилл» тестирует доставку продуктов с помощью беспилотника

Ведомости

Сеть «ВкусВилл» начала тестировать в московском районе Южное Бутово доставку продуктов с помощью беспилотного автомобиля, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

«С 5 октября в районе Южное Бутово в Москве продукты из магазина "ВкусВилл" доставляет беспилотный автомобиль компании Moove!», — сообщили в компании, отметив, что в качестве базового автомобиля тестируется Kia Soul, который сопровождает бортинженер, поскольку передвижения беспилотников без водителей запрещены.

В автомобиле установлен специальный лидар (лазерный радар) и программное обеспечение, разработанное компанией Moove, оно позволяет перемещаться по городу как в режиме беспилотника, так и с водителем.

Компания планирует предупреждать покупателей с помощью пуш-оповещения в приложении «ВкусВилл» о датах, в которые в их районе на доставке будет работать беспилотник.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных