Григоренко рассказал о методе проверки работы системы досудебного обжалования

«Что касается обратной связи и системы досудебного обжалования, я честно скажу, что я сам на себя подаю жалобы в информационной системе, чтобы коллеги не расслаблялись, хотя они и так всегда напряжены. Но чтобы понимать, как работает система, мы действительно это делаем», – рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).