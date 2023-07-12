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Общество

Григоренко рассказал о методе проверки работы системы досудебного обжалования

Ведомости

Вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко жалуется на себя, чтобы проверить, как работает система досудебного обжалования решений федеральных органов. Об этом Григоренко рассказал в ходе «правительственного часа» в Государственной думе.

«Что касается обратной связи и системы досудебного обжалования, я честно скажу, что я сам на себя подаю жалобы в информационной системе, чтобы коллеги не расслаблялись, хотя они и так всегда напряжены. Но чтобы понимать, как работает система, мы действительно это делаем», – рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Григоренко, обратная связь от граждан и бизнеса позволяет совершенствовать контрольно-надзорную деятельность. Он отметил, что фактический срок рассмотрения электронных жалоб в среднем составляет 11 дней, тогда как нормативом допускается до 20 рабочих дней. Еще двумя ключевыми моментами в этой работе он назвал создание понятных правил и прозрачных процедур контроля.

Григоренко отметил, что количество проверок с 2019 г. сократилось в пять раз, а экономия бизнеса после введения моратория на проверки в прошлом году составила около 80 млрд руб.

3 июля «Ведомости» писали, что Минэкономразвития по поручению Григоренко впервые составило рейтинг контрольных ведомств, который выявляет лучшие практики по совершенствованию процедур контроля. Рейтинг опирается на 22 показателя, собранных в семь групп. Оценивалась в том числе и клиентоориентированность ведомств в досудебном обжаловании. Лидирующие позиции по этому показателю были у МЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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