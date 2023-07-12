Григоренко рассказал о методе проверки работы системы досудебного обжалования
Вице-премьер РФ, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко жалуется на себя, чтобы проверить, как работает система досудебного обжалования решений федеральных органов. Об этом Григоренко рассказал в ходе «правительственного часа» в Государственной думе.
«Что касается обратной связи и системы досудебного обжалования, я честно скажу, что я сам на себя подаю жалобы в информационной системе, чтобы коллеги не расслаблялись, хотя они и так всегда напряжены. Но чтобы понимать, как работает система, мы действительно это делаем», – рассказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Григоренко, обратная связь от граждан и бизнеса позволяет совершенствовать контрольно-надзорную деятельность. Он отметил, что фактический срок рассмотрения электронных жалоб в среднем составляет 11 дней, тогда как нормативом допускается до 20 рабочих дней. Еще двумя ключевыми моментами в этой работе он назвал создание понятных правил и прозрачных процедур контроля.
Григоренко отметил, что количество проверок с 2019 г. сократилось в пять раз, а экономия бизнеса после введения моратория на проверки в прошлом году составила около 80 млрд руб.
3 июля «Ведомости» писали, что Минэкономразвития по поручению Григоренко впервые составило рейтинг контрольных ведомств, который выявляет лучшие практики по совершенствованию процедур контроля. Рейтинг опирается на 22 показателя, собранных в семь групп. Оценивалась в том числе и клиентоориентированность ведомств в досудебном обжаловании. Лидирующие позиции по этому показателю были у МЧС.