Производитель удобрений «Акрон» оспорит решение Польши по акциям Azoty

Помимо этого в компании сообщили, что временным управляющим акций был назначен бывший член совета директоров нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen SA, что может привести к конфликту интересов, подчеркнули в компании. Там уточнили, что на некоторых рынках Orlen выступает производителем удобрений и потому является прямым конкурентом Grupa Azoty и ПАО «Акрон».