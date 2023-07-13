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Бизнес

Производитель удобрений «Акрон» оспорит решение Польши по акциям Azoty

Ведомости

Российский производитель удобрений «Акрон» намерен оспорить решение министерства развития и технологий Польши, связанное с экспроприацией акций в польском химическом холдинге Grupa Azoty. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ПАО «Акрон» считает грубым нарушением польскими властями норм международного права и национального законодательства введение министерством развития и технологий этой страны временного принудительного управления в отношении трех его дочерних обществ в целях передачи права собственности на принадлежащие этим обществам акций в польской компании Grupa Azoty», – сказано в сообщении.

«Акрон» назвал это решение грабежом и планирует оспорить его в международном арбитраже, а также в судах Польши и Европейского суда. 

Помимо этого в компании сообщили, что временным управляющим акций был назначен бывший член совета директоров нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen SA, что может привести к конфликту интересов, подчеркнули в компании. Там уточнили, что на некоторых рынках Orlen выступает производителем удобрений и потому является прямым конкурентом Grupa Azoty и ПАО «Акрон».

О решении передать акции в Azoty министерство развития и технологий Польши сообщило 11 июля. Целью этого мероприятия является продажа и переоформление ценных бумаг, пояснили в «Акроне». Компании принадлежат 19,82% акций Azoty с 2012 г. С того момента производитель удобрений выступал в качестве портфельного инвестора. Крупнейшим акционером Grupa Azoty выступает государственное казначейство Польши (32,05%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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