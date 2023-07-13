Производитель удобрений «Акрон» оспорит решение Польши по акциям Azoty
«ПАО «Акрон» считает грубым нарушением польскими властями норм международного права и национального законодательства введение министерством развития и технологий этой страны временного принудительного управления в отношении трех его дочерних обществ в целях передачи права собственности на принадлежащие этим обществам акций в польской компании Grupa Azoty», – сказано в сообщении.
«Акрон» назвал это решение грабежом и планирует оспорить его в международном арбитраже, а также в судах Польши и Европейского суда.
Помимо этого в компании сообщили, что временным управляющим акций был назначен бывший член совета директоров нефтеперерабатывающей компании PKN Orlen SA, что может привести к конфликту интересов, подчеркнули в компании. Там уточнили, что на некоторых рынках Orlen выступает производителем удобрений и потому является прямым конкурентом Grupa Azoty и ПАО «Акрон».
О решении передать акции в Azoty министерство развития и технологий Польши сообщило 11 июля. Целью этого мероприятия является продажа и переоформление ценных бумаг, пояснили в «Акроне». Компании принадлежат 19,82% акций Azoty с 2012 г. С того момента производитель удобрений выступал в качестве портфельного инвестора. Крупнейшим акционером Grupa Azoty выступает государственное казначейство Польши (32,05%).