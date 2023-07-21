Новак рассказал о работе правительства по стабилизации цен на топливо
Правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«У нас есть определенные предложения. Я на днях (в среду. – "Ведомости") проводил совещание (по проблемам топливного рынка. – "Ведомости"), поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать. Если будут какие-то решения, мы их озвучим», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Новака, в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже. Вместе с тем он отметил, что ряд предприятий перенесли даты ухода на ремонт на более поздние сроки.
Новак исключил введение заградительной пошлины, отметив, что рассматриваются другие варианты, в том числе квотирование экспорта нефтепродуктов и др.
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в последние дни обновил несколько рекордов. В частности, 20 июля их стоимость на бирже превысила 63 000 руб./т и 69 000 руб./т. соответственно.