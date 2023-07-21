Новак рассказал о работе правительства по стабилизации цен на топливо

«У нас есть определенные предложения. Я на днях (в среду. – "Ведомости") проводил совещание (по проблемам топливного рынка. – "Ведомости"), поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать. Если будут какие-то решения, мы их озвучим», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).