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Бизнес

Новак рассказал о работе правительства по стабилизации цен на топливо

Ведомости

Правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

«У нас есть определенные предложения. Я на днях (в среду. – "Ведомости") проводил совещание (по проблемам топливного рынка. – "Ведомости"), поручил до пятницы проработать кое-какие вопросы. Будем в пятницу еще обсуждать. Если будут какие-то решения, мы их озвучим», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Новака, в ближайшее время несколько нефтеперерабатывающих заводов выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже. Вместе с тем он отметил, что ряд предприятий перенесли даты ухода на ремонт на более поздние сроки.

Новак исключил введение заградительной пошлины, отметив, что рассматриваются другие варианты, в том числе квотирование экспорта нефтепродуктов и др.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в последние дни обновил несколько рекордов. В частности, 20 июля их стоимость на бирже превысила 63 000 руб./т и 69 000 руб./т. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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