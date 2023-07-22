«Уральские авиалинии» хотят приобрести 38 самолетов МС-21 и выкупить 19 Airbus
Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на приобретение 38 российских самолетов МС-21, поставка ожидается в 2029-2030 гг., сообщил генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов.
«Обязательно, такие планы есть [по приобретению российских самолетов]. Мы сделали заявку на 38 МС-21. По срокам – где-то 2029-2030 гг. Мы хотели в лизинг [приобретать]», – сказал он (цитата по ТАСС).
«Уральские авиалинии» также собираются выкупить 19 самолетов Airbus, получено соотвествующее разрешение от США и Евросоюза, сделка находится в стадии решения, добавил Скуратов. Средства на эти цели компания планирует запросить у Минтранса, это будут «кредитные ресурсы РФ на много лет», пояснил глава компании.
МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» (входит в ОАК). В январе 2019 г. на создание, производство и обслуживание этих самолетов правительство выделило 10,5 млрд руб. В сентябре 2022 г. проект получил дополнительное финансирование в размере 15 млрд руб. В апреле «Ведомости» писали, что МС-21 будет стоить для российских авиакомпаний около 3,2 млрд руб. за штуку. Это примерно в два раза дешевле, чем сопоставимый по вместимости Boeing или Airbus. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, государство будет субсидировать закупки этих воздушных судов для отечественных авиакомпаний, за счет чего и снизится цена. Чемезов также заявил, что стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка.