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Технологии

В Москве построят завод по производству компонентов для российского самолета МС-21

Ведомости

В Москве на территории индустриального парка «Руднево» могут построить завод по производству деталей для среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В ходе выставки «Иннопром» мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности Денис Мантуров и гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь подписали соглашение о сотрудничестве в области развития авиационной промышленности на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

Сроки реализации проекта и инвестиции в строительство завода в сообщении мэрии не уточняются. Какие именно компоненты для МС-21 будут производить на площадке в «Руднево», также не говорится. Ранее сообщалось, что в Москве могут наладить производство компонентов для крыла самолета.

Ранее по теме: Чемезов: государство будет субсидировать закупки самолетов МС-21

МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» (входит в ОАК). В январе 2019 г. на создание, производство и обслуживание этих самолетов правительство выделило 10,5 млрд руб. В сентябре 2022 г. проект получил дополнительное финансирование в размере 15 млрд руб. В конце декабря 2022 г. Росавиация одобрила установку корпорацией на МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства.

В апреле «Ведомости» писали, что МС-21 будет стоить для российских авиакомпаний около 3,2 млрд руб. за штуку. Это примерно в два раза дешевле, чем сопоставимый по вместимости Boeing или Airbus. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, государство будет субсидировать закупки этих воздушных судов для отечественных авиакомпаний, за счет чего и снизится цена. Чемезов также заявил, что стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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