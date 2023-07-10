В Москве построят завод по производству компонентов для российского самолета МС-21

В апреле «Ведомости» писали, что МС-21 будет стоить для российских авиакомпаний около 3,2 млрд руб. за штуку. Это примерно в два раза дешевле, чем сопоставимый по вместимости Boeing или Airbus. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, государство будет субсидировать закупки этих воздушных судов для отечественных авиакомпаний, за счет чего и снизится цена. Чемезов также заявил, что стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка.