В Москве построят завод по производству компонентов для российского самолета МС-21
В Москве на территории индустриального парка «Руднево» могут построить завод по производству деталей для среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.
В ходе выставки «Иннопром» мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности Денис Мантуров и гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) Юрий Слюсарь подписали соглашение о сотрудничестве в области развития авиационной промышленности на территории ОЭЗ «Технополис Москва».
Сроки реализации проекта и инвестиции в строительство завода в сообщении мэрии не уточняются. Какие именно компоненты для МС-21 будут производить на площадке в «Руднево», также не говорится. Ранее сообщалось, что в Москве могут наладить производство компонентов для крыла самолета.
МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» (входит в ОАК). В январе 2019 г. на создание, производство и обслуживание этих самолетов правительство выделило 10,5 млрд руб. В сентябре 2022 г. проект получил дополнительное финансирование в размере 15 млрд руб. В конце декабря 2022 г. Росавиация одобрила установку корпорацией на МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства.
В апреле «Ведомости» писали, что МС-21 будет стоить для российских авиакомпаний около 3,2 млрд руб. за штуку. Это примерно в два раза дешевле, чем сопоставимый по вместимости Boeing или Airbus. По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, государство будет субсидировать закупки этих воздушных судов для отечественных авиакомпаний, за счет чего и снизится цена. Чемезов также заявил, что стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка.