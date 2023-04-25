Стоимость нового российского самолета МС-21 составит 3,2 млрд рублей

Стоимость нового российского самолета МС-21 составит 3,2 млрд рублейЭто в два раза меньше его плановой стоимости и цены зарубежных аналогов
Новый отечественный пассажирский самолет МС-21 будет стоить для российских авиакомпаний около 3,2 млрд руб. за штуку. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в госструктурах, знакомый с подробностями проекта. Это примерно в два раза дешевле, чем сопоставимый по вместимости Boeing или Airbus.
По словам гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова, государство будет субсидировать закупки этих воздушных судов (ВС) для отечественных авиакомпаний, за счет чего и снизится цена. Его слова приводят «РИА Новости».
Чемезов также заявил, что стоимость новых МС-21 для «Аэрофлота» и других перевозчиков будет значительно ниже рынка. «Это осознанный шаг государства, которое хочет снизить нагрузку на авиакомпании и, следовательно, на пассажиров, в стоимость билетов которых входит лизинговый платеж», – добавил гендиректор «Ростеха». Он отметил, что это делается для развития внутренних перевозок.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех») Юрий Слюсарь в интервью «Ведомостям» в октябре 2021 г. оценивал каталожную стоимость МС-21 в $97 млн. Это 6,8 млрд руб. по курсу доллара на момент выхода интервью (18 октября), и 7,3 млрд руб. по текущему. Таким образом, государство снизило цену самолета для отечественных перевозчиков более чем в два раза.
Каталожная стоимость конкурента МС-21 Boeing 737-800 на сайте производителя составляет $106,1 млн. Европейский аналог от Airbus – A320 стоил по каталогу $101 млн, указывало в 2021 г. агентство «Авиапорт».
Главный эксперт Института экономики и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов считает «хорошей» цену на МС-21 для отечественных авиакомпаний. Но эксперт напомнил, что 3,2 млрд руб. – это не рыночная стоимость. «Более того, многое будет зависеть от условий договора, который будут заключать авиакомпании», – добавил он.
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев называет цену на МС-21 «идеальной». Эксперт отметил, что предоставление дисконта первым покупателям нового судна – это нормальная рыночная практика. То есть по мере эксплуатации самолета и подтверждения его рыночной ценности цена может увеличиться, допускает Пантелеев.
Выпуск первого среднемагистрального МС-21 не раз переносился. Одна из причин – санкции США в отношении компании «Аэрокомпозит» (входит в «Ростех»), которые в 2018 г. привели к остановке поставок импортных материалов для композитного крыла самолета (для проекта затем потребовалось наладить выпуск отечественных композитов). Более того, МС-21 в базовом варианте был укомплектован двигателем PW1400G от американской Pratt & Whitney . Самолет с турбинами зарубежного производства и крыльями из импортных композитов получил базовый сертификат типа лишь в декабре 2021 г.
В серийном МС-21 установлены уже отечественные двигатели ПД-14, их разработкой и изготовлением занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех»). В конце декабря 2022 г. установку ПД-14 на новейшие лайнеры одобрила Росавиация. В апреле 2023 г. ОДК начала серийное производство двигателей для МС-21.
Согласно программе развития авиаотрасли до 2030 г., отечественные перевозчики должны получить 270 самолетов МС-21. Большую часть ВС – 210 штук – купит «Аэрофлот», сообщал летом 2022 г. гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на встрече с президентом Владимиром Путиным («Ведомости» писали об этом 26 августа 2022 г.). В сентябре того же года на ВЭФ-2022 «Аэрофлот» подписал с ОАК контракт почти на 1 трлн руб. на покупку 339 отечественных самолетов, в том числе 210 МС-21.
Твердые заказы на этот тип ВС в 2018 г. размещали авиакомпании Red Wings (16 штук) и «Ираэро» (10 самолетов), а также лизинговые компании «ВЭБ-лизинг», «Сбербанк лизинг» и «Ильюшин финанс».
МС-21 неоднократно получал меры господдержки. В январе 2019 г. правительство направило 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов. Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов, занимавший в 2018 г. пост вице–премьера, курировавшего промышленность, оценивал тогда затраты на создание МС-21 в 465 млрд руб. до 2025 г. В сентябре 2022 г. на расширение производства МС-21 государство выделило еще 15 млрд руб., говорил премьер-министр Михаил Мишустин.