Стоимость нового российского самолета МС-21 составит 3,2 млрд рублей

Выпуск первого среднемагистрального МС-21 не раз переносился. Одна из причин – санкции США в отношении компании «Аэрокомпозит» (входит в «Ростех»), которые в 2018 г. привели к остановке поставок импортных материалов для композитного крыла самолета (для проекта затем потребовалось наладить выпуск отечественных композитов). Более того, МС-21 в базовом варианте был укомплектован двигателем PW1400G от американской Pratt & Whitney . Самолет с турбинами зарубежного производства и крыльями из импортных композитов получил базовый сертификат типа лишь в декабре 2021 г.