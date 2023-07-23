В Финляндии рассказали об опустевшей без россиян аутлет-деревне
Расположенная на границе России и Финляндии аутлет-деревня Zsar пустует без россиян, рассказала газета Ilta-Sanomat. Магазины закрылись в декабре прошлого года.
Сейчас аутлет-деревня, которая работала недалеко от погранперехода Ваалимаа, «в двух шагах от границы с Россией», пустует. По данным газеты, предприятие обанкротилось еще прошлой осенью.
«Здания, вдохновленные ампирным стилем Хельсинки и Санкт-Петербурга, находятся в хорошем состоянии. Однако служебные помещения зияют своей пустотой. На некоторых служебных помещениях до сих пор есть наклейки брендов, которые там работали, на окнах, с некоторых их уже сняли», – говорится в статье.
Zsar Outlet Village открылся в ноябре 2018 г., планировалось привлечь в деревню прежде всего российских покупателей, отмечает газета. Стоимость инвестиций в проект на первом этапе оценивалась примерно в 40 млн евро.
Общая площадь Zsar должна была составить до 20 000 кв. м, планировалось открыть 110 магазинов и «около тысячи мест» для ресторанов и кафе. Однако вторая часть проекта так и не была реализована. Поток туристов, как отмечается, снизила пандемия коронавируса, а затем – последствия спецоперации на Украине.