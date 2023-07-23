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В Финляндии рассказали об опустевшей без россиян аутлет-деревне

Ведомости

Расположенная на границе России и Финляндии аутлет-деревня Zsar пустует без россиян, рассказала газета Ilta-Sanomat. Магазины закрылись в декабре прошлого года.

Сейчас аутлет-деревня, которая работала недалеко от погранперехода Ваалимаа, «в двух шагах от границы с Россией», пустует. По данным газеты, предприятие обанкротилось еще прошлой осенью.

«Здания, вдохновленные ампирным стилем Хельсинки и Санкт-Петербурга, находятся в хорошем состоянии. Однако служебные помещения зияют своей пустотой. На некоторых служебных помещениях до сих пор есть наклейки брендов, которые там работали, на окнах, с некоторых их уже сняли», – говорится в статье.

Zsar Outlet Village открылся в ноябре 2018 г., планировалось привлечь в деревню прежде всего российских покупателей, отмечает газета. Стоимость инвестиций в проект на первом этапе оценивалась примерно в 40 млн евро.

Общая площадь Zsar должна была составить до 20 000 кв. м, планировалось открыть 110 магазинов и «около тысячи мест» для ресторанов и кафе. Однако вторая часть проекта так и не была реализована. Поток туристов, как отмечается, снизила пандемия коронавируса, а затем – последствия спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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