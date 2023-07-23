В Финляндии рассказали об опустевшей без россиян аутлет-деревне

«Здания, вдохновленные ампирным стилем Хельсинки и Санкт-Петербурга, находятся в хорошем состоянии. Однако служебные помещения зияют своей пустотой. На некоторых служебных помещениях до сих пор есть наклейки брендов, которые там работали, на окнах, с некоторых их уже сняли», – говорится в статье.