«Казпочта» приостановила обслуживание переводов «Юнистрим» из-за санкций

По данным агентства, работу с платежной системой «Юнистрим» приостановили некоторые банки Армении, в том числе «Ардшинбанк». А также крупнейшие банки Грузии, в том числе TBC, «Либерти», Банк Грузии, «Кредо банк» и другие. При этом некоторые банки уведомили о продолжении работы с российской платежной системой. Например, государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк», а также казахстанский «Нурбанк».