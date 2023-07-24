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Бизнес

«Казпочта» приостановила обслуживание переводов «Юнистрим» из-за санкций

Ведомости

Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» сообщил, что временно перестал принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе «Юнистрим» из-за санкций США. Об этом пишет ТАСС.

«С 20 июля временно приостановили обслуживание переводов "Юнистрим" из-за санкций», – сообщил оператор, отметив, что затрудняется ответить, когда сможет возобновить переводы.

По данным агентства, работу с платежной системой «Юнистрим» приостановили некоторые банки Армении, в том числе «Ардшинбанк». А также крупнейшие банки Грузии, в том числе TBC, «Либерти», Банк Грузии, «Кредо банк» и другие. При этом некоторые банки уведомили о продолжении работы с российской платежной системой. Например, государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк», а также казахстанский «Нурбанк».

Ранее банк «Юнистрим» заявил, что разработал инфраструктурное решение, позволяющее продолжать работу с партнерами в штатном режиме в условиях введенных США санкций.

Ранее по теме: «Юнистрим» обещает внедрить «инфраструктурное решение» после введения санкций США

20 июля США обновили санкционный лист против России. Под ограничения помимо «Юнистрима» попали банки «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Тинькофф банк». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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