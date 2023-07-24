«Казпочта» приостановила обслуживание переводов «Юнистрим» из-за санкций
Национальный оператор почты Казахстана «Казпочта» сообщил, что временно перестал принимать и отправлять денежные средства в российской платежной системе «Юнистрим» из-за санкций США. Об этом пишет ТАСС.
«С 20 июля временно приостановили обслуживание переводов "Юнистрим" из-за санкций», – сообщил оператор, отметив, что затрудняется ответить, когда сможет возобновить переводы.
По данным агентства, работу с платежной системой «Юнистрим» приостановили некоторые банки Армении, в том числе «Ардшинбанк». А также крупнейшие банки Грузии, в том числе TBC, «Либерти», Банк Грузии, «Кредо банк» и другие. При этом некоторые банки уведомили о продолжении работы с российской платежной системой. Например, государственный сберегательный банк Таджикистана «Амонатбанк», а также казахстанский «Нурбанк».
Ранее банк «Юнистрим» заявил, что разработал инфраструктурное решение, позволяющее продолжать работу с партнерами в штатном режиме в условиях введенных США санкций.
20 июля США обновили санкционный лист против России. Под ограничения помимо «Юнистрима» попали банки «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Тинькофф банк».