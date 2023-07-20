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Финансы

«Юнистрим» обещает внедрить «инфраструктурное решение» после введения санкций США

Ведомости

Банк «Юнистрим» разработал инфраструктурное решение, позволяющее продолжать работу с партнерами в штатном режиме в условиях введенных США санкций. Об этом сообщается на сайте банка.

«Банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие срок»,  – говорится в сообщении. О чем именно идет речь, в банке не уточняют.

«Юнистрим» предлагает использование национальных валют, чтобы бесперебойно проводить взаиморасчеты с участием иностранных организаций.

«Банк выполняет ранее взятые на себя обязательства и намерен продолжать активную работу с партнерами во всем мире, в том числе с использованием национальных валют, доля которых будет возрастать», – отмечает кредитная организация.

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Сегодня США обновили санкционный лист против России. Под ограничения помимо «Юнистрима» попали банки «Солидарность», «Локо банк», «Петербургский социальный коммерческий банк», «Тинькофф Банк».

После введения новых санкций «Тинькофф» заявил, что выпущенные им карты платежной системы UnionPay прекратят работу. В «Локо банке» сообщили о прекращении долларовых операций с 18 октября этого года. Там уточнили, что в соответствии с исполнением требований OFAC, свернуть их должны все банки из обновленного SDN-листа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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