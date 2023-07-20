«Юнистрим» обещает внедрить «инфраструктурное решение» после введения санкций США

После введения новых санкций «Тинькофф» заявил, что выпущенные им карты платежной системы UnionPay прекратят работу. В «Локо банке» сообщили о прекращении долларовых операций с 18 октября этого года. Там уточнили, что в соответствии с исполнением требований OFAC, свернуть их должны все банки из обновленного SDN-листа.