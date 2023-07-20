«Юнистрим» обещает внедрить «инфраструктурное решение» после введения санкций США
Банк «Юнистрим» разработал инфраструктурное решение, позволяющее продолжать работу с партнерами в штатном режиме в условиях введенных США санкций. Об этом сообщается на сайте банка.
«Банком разработано инфраструктурное решение, позволяющее бесперебойно продолжать взаимодействие с партнерами в штатном режиме. Данное решение будет реализовано в кратчайшие срок», – говорится в сообщении. О чем именно идет речь, в банке не уточняют.
«Юнистрим» предлагает использование национальных валют, чтобы бесперебойно проводить взаиморасчеты с участием иностранных организаций.
«Банк выполняет ранее взятые на себя обязательства и намерен продолжать активную работу с партнерами во всем мире, в том числе с использованием национальных валют, доля которых будет возрастать», – отмечает кредитная организация.
Сегодня США обновили санкционный лист против России. Под ограничения помимо «Юнистрима» попали банки «Солидарность», «Локо банк», «Петербургский социальный коммерческий банк», «Тинькофф Банк».
После введения новых санкций «Тинькофф» заявил, что выпущенные им карты платежной системы UnionPay прекратят работу. В «Локо банке» сообщили о прекращении долларовых операций с 18 октября этого года. Там уточнили, что в соответствии с исполнением требований OFAC, свернуть их должны все банки из обновленного SDN-листа.