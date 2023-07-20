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Финансы

«Тинькофф» рекомендовал клиентам снять наличные с карт UnionPay

Ведомости

Карты платежной системы UnionPay от банка «Тинькофф» прекратят работу после введения санкций США в отношении организации. Об этом сообщили в службе поддержки.

«Если вы находитесь за границей, постарайтесь снять наличные в ближайшее время, карты перестанут работать 20 июля 2023 г. В России их можно использовать как обычно. Сейчас мы уточняем, в каких еще странах будут работать карты UnionPay», – говорится в сообщении.

В службе анонсировали подробную информаци в связи с изменениями. Кроме того, как следует из сообщения пресс-службы «Тинькофф Инвестиций», торги по всем ценным бумагам США продолжатся в стандартном режиме. В представительстве уточнили «РБК Инвестициям», что брокерская компания еще весной перевела бумаги, номинированные в долларах, в «неподсанкционный депозитарий за периметром «Тинькофф банка».

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20 июля Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США внесло в свой санкционный список ряд кредитных организаций из России. В частности, в ограничительном реестре оказались банки «Тинькофф», «Солидарность», «Локо банк», Петербургский социальный коммерческий банк, «Юнистрим». Ограничения коснулись ряда физлиц, научных центров, исследовательских институтов и др.

В подпавшем под ограничения «Локо банке» уже анонсировали прекращение долларовых операций с 18 октября этого года. Пресс-служба банка отметила, что ограничения США не влияют на работу организации в России, а также уточнили, что банк продолжит свою операционную деятельность и будет выполнять взятые на себя обязательства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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