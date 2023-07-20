«Тинькофф» рекомендовал клиентам снять наличные с карт UnionPay

В подпавшем под ограничения «Локо банке» уже анонсировали прекращение долларовых операций с 18 октября этого года. Пресс-служба банка отметила, что ограничения США не влияют на работу организации в России, а также уточнили, что банк продолжит свою операционную деятельность и будет выполнять взятые на себя обязательства.