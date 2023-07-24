Российские авиакомпании с января по июль перевезли 53 млн пассажиров
Российские авиакомпании с января до середины июля 2023 г. перевезли 53 млн пассажиров. Об этом рассказал глава Минтранса России Виталий Савельев на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
«Общий пассажиропоток по состоянию на 16 июля – 53 млн пассажиров», – цитирует Савельева ТАСС.
Министр добавил, что пассажирские авиаперевозки по итогам года ожидаются на уровне 101,2 млн пассажиров.
Ранее Савельев приводил данные по авиаперевозкам за январь – июнь. Они увеличились на 18%, до 47,5 млн пассажиров, по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г.
Минтранс 13 июля сообщил, что цены на авиаперелеты по внутрироссийским направлениям в январе – мае 2023 г. выросли в среднем на 6,2%, или на 420 руб. на билет. В своих подсчетах ведомство ссылалось на данные Федеральной антимонопольной службы. Представитель министерства отметил, что аномально высоких скачков цен на внутренние авиаперевозки в этот летний сезон не наблюдается.