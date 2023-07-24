Российские авиакомпании с января по июль перевезли 53 млн пассажиров

Минтранс 13 июля сообщил, что цены на авиаперелеты по внутрироссийским направлениям в январе – мае 2023 г. выросли в среднем на 6,2%, или на 420 руб. на билет. В своих подсчетах ведомство ссылалось на данные Федеральной антимонопольной службы. Представитель министерства отметил, что аномально высоких скачков цен на внутренние авиаперевозки в этот летний сезон не наблюдается.