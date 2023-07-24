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Российские авиакомпании с января по июль перевезли 53 млн пассажиров

Ведомости

Российские авиакомпании с января до середины июля 2023 г. перевезли 53 млн пассажиров. Об этом рассказал глава Минтранса России Виталий Савельев на заседании президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.

«Общий пассажиропоток по состоянию на 16 июля – 53 млн пассажиров», – цитирует Савельева ТАСС.

Министр добавил, что пассажирские авиаперевозки по итогам года ожидаются на уровне 101,2 млн пассажиров.

Ранее Савельев приводил данные по авиаперевозкам за январь – июнь. Они увеличились на 18%, до 47,5 млн пассажиров, по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 г.

Ранее по теме: Минтранс оценил рост стоимости авиабилетов по России в 6%

Минтранс 13 июля сообщил, что цены на авиаперелеты по внутрироссийским направлениям в январе – мае 2023 г. выросли в среднем на 6,2%, или на 420 руб. на билет. В своих подсчетах ведомство ссылалось на данные Федеральной антимонопольной службы. Представитель министерства отметил, что аномально высоких скачков цен на внутренние авиаперевозки в этот летний сезон не наблюдается.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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