Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 обновили рекорд

21 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, в связи с чем увеличится предложение топлива на бирже.