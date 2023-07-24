Биржевые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 обновили рекорд
Стоимость бензина марки АИ-92 в европейской части России выросла за день на 0,55% до 64 879 руб./т, а цена АИ-95 – на 0,21% до 69 925 руб./т. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
При этом стоимость летнего дизельного топлива по итогам торгов не изменилась и осталась на отметке 57 635 руб./т. Цена топочного мазута подросла на 1,65% до 23 181 руб./т., а топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) подорожало на 0,21% до 65 565 руб./т.
Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 2,3% до 20 327 руб./т. При этом на Урале и в Сибири этот вид топлива подешевел на 0,4% до 16 832 руб./т.
Ранее стоимость бензина обновляла рекорды 20 июля. Цена марки АИ-92 на бирже превысила 63 000 руб./т, цена АИ-95 – 69 000 руб./т.
В настоящее время правительство обсуждает ограничение числа экспортеров топлива для борьбы с серым экспортом, писал «Коммерсантъ». По словам собеседников издания, рассматривается введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Уточняется, что серый экспорт бензина является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы.
21 июля вице-премьер Александр Новак сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, в связи с чем увеличится предложение топлива на бирже.