«Коммерсантъ»: правительство может ограничить число экспортеров топлива
Правительство обсуждает ограничение числа экспортеров топлива для борьбы с серым экспортом. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».
В рамках ограничения обсуждается введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Уточняется, что серый экспорт бензина является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы.
Предложения по ограничению числа экспортеров было направлено вице-премьеру Александру Новаку от Минэнерго.
30 июня Новак поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов. Также отмечалось, что Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) нужно будет принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов.
21 июля вице-премьер сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже.
Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в последние дни обновил несколько рекордов. В частности, 20 июля их стоимость на бирже превысила 63 000 руб./т и 69 000 руб./т. соответственно. По состоянию на 24 июля, АИ-92 превысил 64 000 руб./т.
С 2023 г. начала действовать заградительная пошлина на экспорт топлива, за поставки которого на внутренний рынок производители получили выплаты по демпферу. Она была одобрена правительством осенью 2022 г. В Минпромторге тогда уточнили, что это позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке.
В Минэнерго заявляли «Ведомостям», что введение пошлины «позволит более уверенно прорабатывать дополнительные механизмы стабилизации внутреннего топливного рынка, такие как расширение демпфера, если это потребуется».