«Коммерсантъ»: правительство может ограничить число экспортеров топлива

С 2023 г. начала действовать заградительная пошлина на экспорт топлива, за поставки которого на внутренний рынок производители получили выплаты по демпферу. Она была одобрена правительством осенью 2022 г. В Минпромторге тогда уточнили, что это позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке.