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Экономика

«Коммерсантъ»: правительство может ограничить число экспортеров топлива

Ведомости

Правительство обсуждает ограничение числа экспортеров топлива для борьбы с серым экспортом. Об этом со ссылкой на источники сообщил «Коммерсантъ».

В рамках ограничения обсуждается введение закрытого списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которым будет разрешено поставлять топливо на экспорт. Уточняется, что серый экспорт бензина является одной из причин роста оптовых цен в последние месяцы.

Предложения по ограничению числа экспортеров было направлено вице-премьеру Александру Новаку от Минэнерго.

30 июня Новак поручил проработать квотирование экспорта из России нефтепродуктов. Также отмечалось, что Минэнерго совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) нужно будет принять меры по недопущению серого экспорта нефтепродуктов.

Новак поручил проработать квотирование экспорта нефтепродуктов

Для стабилизации цен более эффективно наращивать продажи на бирже, считают аналитики

21 июля вице-премьер сообщил, что правительство разработало ряд предложений, которые помогут стабилизировать биржевые цены на бензин. Он отмечал, что в ближайшее время несколько НПЗ выйдут из ремонта, благодаря чему будет увеличено предложение топлива на бирже.

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 в последние дни обновил несколько рекордов. В частности, 20 июля их стоимость на бирже превысила 63 000 руб./т и 69 000 руб./т. соответственно. По состоянию на 24 июля, АИ-92 превысил 64 000 руб./т.

С 2023 г. начала действовать заградительная пошлина на экспорт топлива, за поставки которого на внутренний рынок производители получили выплаты по демпферу. Она была одобрена правительством осенью 2022 г. В Минпромторге тогда уточнили, что это позволит исключить экспорт определенных категорий нефтепродуктов в случае, если их производителю уже был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке.

В Минэнерго заявляли «Ведомостям», что введение пошлины «позволит более уверенно прорабатывать дополнительные механизмы стабилизации внутреннего топливного рынка, такие как расширение демпфера, если это потребуется».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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