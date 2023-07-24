Apple планирует сохранить поставки iPhone на уровне прошлого года

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент «М.Видео - Эльдорадо» Тагир Калимуллин, продажи A-брендов смартфонов (куда не относятся китайские), т. е. наиболее дорогих устройств Apple и Samsung, в штучном выражении опустились до 25% от общего объема рынка. По его оценке, еще в 2021 г., например, продажи флагманских устройств этих брендов в деньгах достигали 70%, то сейчас в деньгах - всего около 50% от всего рынка смартфонов. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 г., отметил Тагир Калимуллин.