Газета
Бизнес

Apple планирует сохранить поставки iPhone на уровне прошлого года

Ведомости

Apple просит поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15 в этом году, что примерно соответствует уровню предыдущего года. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседников агентства, компания стремится поддерживать стабильные поставки, несмотря на потрясения в мировой экономике и прогнозируемый спад на рынке смартфонов в целом. При этом Apple планирует увеличить выручку и рассматривает возможность повышения цен на модели Pro.

В этом году компания сократила прогноз по продажам своих бюджетных смартфонов примерно на 2 млн из-за проблем с CMOS-датчиками изображения, но увеличила заказы на более дорогие модели Pro, уточнили источники агентства.

По данным Counterpoint Research, мировые продажи смартфонов падают уже восемь кварталов подряд, в том числе на 8% за апрель - июнь. В минувшем квартале продажи китайских брендов Vivo и Xiaomi упали более чем на 10%, при этом продажи Apple - всего на 2%.

Как рассказал «Ведомостям» вице-президент «М.Видео - Эльдорадо» Тагир Калимуллин, продажи A-брендов смартфонов (куда не относятся китайские), т. е. наиболее дорогих устройств Apple и Samsung, в штучном выражении опустились до 25% от общего объема рынка. По его оценке, еще в 2021 г., например, продажи флагманских устройств этих брендов в деньгах достигали 70%, то сейчас в деньгах - всего около 50% от всего рынка смартфонов. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 г., отметил Тагир Калимуллин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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