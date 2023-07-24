Apple планирует сохранить поставки iPhone на уровне прошлого года
Apple просит поставщиков произвести около 85 млн смартфонов iPhone 15 в этом году, что примерно соответствует уровню предыдущего года. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам собеседников агентства, компания стремится поддерживать стабильные поставки, несмотря на потрясения в мировой экономике и прогнозируемый спад на рынке смартфонов в целом. При этом Apple планирует увеличить выручку и рассматривает возможность повышения цен на модели Pro.
В этом году компания сократила прогноз по продажам своих бюджетных смартфонов примерно на 2 млн из-за проблем с CMOS-датчиками изображения, но увеличила заказы на более дорогие модели Pro, уточнили источники агентства.
По данным Counterpoint Research, мировые продажи смартфонов падают уже восемь кварталов подряд, в том числе на 8% за апрель - июнь. В минувшем квартале продажи китайских брендов Vivo и Xiaomi упали более чем на 10%, при этом продажи Apple - всего на 2%.
Как рассказал «Ведомостям» вице-президент «М.Видео - Эльдорадо» Тагир Калимуллин, продажи A-брендов смартфонов (куда не относятся китайские), т. е. наиболее дорогих устройств Apple и Samsung, в штучном выражении опустились до 25% от общего объема рынка. По его оценке, еще в 2021 г., например, продажи флагманских устройств этих брендов в деньгах достигали 70%, то сейчас в деньгах - всего около 50% от всего рынка смартфонов. Это сопоставимо с состоянием рынка в 2013 г., отметил Тагир Калимуллин.