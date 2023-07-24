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Стоимость нефти Brent поднялась до $82 за баррель впервые с конца апреля

Ведомости

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднялась до $82 за баррель впервые с 25 апреля, следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 16:01 мск цена Brent росла на 1,83% до $82. К 16:14 мск стоимость сентябрьского фьючерса снизилась до $81,68.

Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель.

4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн б/с) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 б/с, Нигерии – на 362 000 б/с, Анголе – на 175 000 б/с и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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