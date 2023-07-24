Стоимость нефти Brent поднялась до $82 за баррель впервые с конца апреля
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднялась до $82 за баррель впервые с 25 апреля, следует из данных лондонской биржи ICE.
По состоянию на 16:01 мск цена Brent росла на 1,83% до $82. К 16:14 мск стоимость сентябрьского фьючерса снизилась до $81,68.
Ранее аналитики Goldman Sachs спрогнозировали рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель.
4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн б/с) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 б/с, Нигерии – на 362 000 б/с, Анголе – на 175 000 б/с и др.