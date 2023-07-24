Goldman Sachs спрогнозировал рекордный спрос на нефть к концу года

Согласно прогнозу банка, нефть марки Brent подорожает с чуть более $80 за баррель до $86 за баррель к концу года. По состоянию на 13:02 мск, стоимость этой марки составляла 81,6$ за баррель, следует из данных Московской биржи. По данным Лондонской биржи ICE на 13:16 мск, стоимость этой марки составляла 81,7$ за баррель.