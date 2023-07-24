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Бизнес

Goldman Sachs спрогнозировал рекордный спрос на нефть к концу года

Ведомости

Goldman Sachs ожидает рекордный спрос на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 г., что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель. Об этом сообщает CNBC.

«Мы ожидаем довольно значительного дефицита во втором полугодии, который достигнет почти в 2 млн баррелей в день в третьем квартале, поскольку спрос увеличится до необыкновенно высокого уровня», – сказал руководитель отдела исследований банка Даан Стрювен.

Согласно прогнозу банка, нефть марки Brent подорожает с чуть более $80 за баррель до $86 за баррель к концу года. По состоянию на 13:02 мск, стоимость этой марки составляла 81,6$ за баррель, следует из данных Московской биржи. По данным Лондонской биржи ICE на 13:16 мск, стоимость этой марки составляла 81,7$ за баррель.

По словам Стрювена, добыча сырой нефти в США значительно возросла за последний год до 12,7 млн баррелей в день. Темпы роста будут замедляться в течение оставшейся части этого года, добавил эксперт.

При этом количество нефтяных вышек в США недавно достигло самого низкого уровня за последние 16 месяцев. Их число снизилось на 15% по сравнению с пиком в конце 2022 года, сообщал Goldman Sachs в своем последнем отчете.

Стрювен предположил, что отсутствие соглашения по итогам встречи министров энергетики G20 указывает на «очень существенную» неопределенность в отношении долгосрочного спроса на нефть.

Несколько стран G20 в ходе встречи министров энергетики в Индии в минувшие выходные не согласились с поэтапным отказом от ископаемого топлива (уголь, нефть, газ), что усложняет переход к экологически чистой энергетике.

Международное энергетическое агентство в июне спрогнозировало увеличение мирового спроса на нефть в 2023 году на 2,4 млн баррелей в день, что превышает данные предыдущего прогноза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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