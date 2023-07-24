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Бизнес

Белоусова переизбрали председателем совета директоров РЖД

Ведомости

Председателем совета директоров РЖД переизбран первый вице-премьер правительства Андрей Белоусов. Об этом сообщили в компании.

Совет директоров РЖД избрал Белоусова председателем на новый корпоративный год. Он возглавляет этот орган с 2020 г.

Вместе с этим в ходе заседания совета директоров были утверждены составы комитетов. Министр экономического развития Максим Решетников возглавил комитет по стратегическому планированию, зампред правительства Дмитрий Чернышенко – комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию.

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Комитетом по аудиту и рискам будет руководить независимый директор и председатель попечительского совета Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров избран главой комитета по кадрам и вознаграждениям.

В заседании совета директоров РЖД также приняли участие зампред правительства Марат Хуснуллин, гендиректор компании Олег Белозеров и др. Помимо кадровых вопросов на заседании были утверждены показатели эффективности для членов правления компании. Совету директоров доложили о реализации проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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