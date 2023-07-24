Белоусова переизбрали председателем совета директоров РЖД
Совет директоров РЖД избрал Белоусова председателем на новый корпоративный год. Он возглавляет этот орган с 2020 г.
Вместе с этим в ходе заседания совета директоров были утверждены составы комитетов. Министр экономического развития Максим Решетников возглавил комитет по стратегическому планированию, зампред правительства Дмитрий Чернышенко – комитет по цифровой трансформации и инновационному развитию.
Комитетом по аудиту и рискам будет руководить независимый директор и председатель попечительского совета Фонда содействия реформирования ЖКХ Сергей Степашин. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров избран главой комитета по кадрам и вознаграждениям.
В заседании совета директоров РЖД также приняли участие зампред правительства Марат Хуснуллин, гендиректор компании Олег Белозеров и др. Помимо кадровых вопросов на заседании были утверждены показатели эффективности для членов правления компании. Совету директоров доложили о реализации проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и др.