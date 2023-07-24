Белоусова переизбрали председателем совета директоров РЖД

В заседании совета директоров РЖД также приняли участие зампред правительства Марат Хуснуллин, гендиректор компании Олег Белозеров и др. Помимо кадровых вопросов на заседании были утверждены показатели эффективности для членов правления компании. Совету директоров доложили о реализации проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и др.