Корпорация «Иркут» сменит название на «Яковлев»

«Сегодня программы МС-21 и Superjet-New, можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике – с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем», – подчеркнул Чемезов.