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Корпорация «Иркут» сменит название на «Яковлев»

Ведомости

Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК)) сменит название на новый бренд «Яковлев». Об этом сообщили в «Ростехе».

Смену наименования там объяснили ростом географии и компетенций компании. Уточняется, что все необходимые процедуры по переименованию закончат в августе 2023 г.

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что на «Иркут» ложится основная нагрузка, так как ОАК необходимо до 2030 г. поставить российским авиакомпаниям порядка 500 гражданских самолетов. «Иркут» же должен произвести 142 региональных SSJ-New и 270 МС-21.

«Сегодня программы МС-21 и Superjet-New, можно сказать, вышли на финишную прямую. Уже в следующем году мы начнем первые поставки пассажирских лайнеров в полностью импортозамещенном облике – с отечественными системами, двигателями, другими агрегатами. Поставщиком новых самолетов станет компания с новым именем», – подчеркнул Чемезов.

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По словам гендиректора «Иркута» Андрея Богинского, наследие советского авиаконструктора Александра Яковлева – это создание мощной авиастроительной промышленности из разрозненных предприятий. Перед лицом новых вызовов его нужно сохранять и развивать, опираясь на требования времени, уточнил Богинский.

ПАО «Корпорация "Иркут"» создано в 2002 г. на базе «Иркутского авиационного производственного объединения».

В «Иркут» входят «Иркутский авиационный завод» (производит многоцелевые истребители Су-30, должен обеспечить серийное производство перспективных среднемагистральных МС-21, собирает учебно-тренировочные Як-152 для Минобороны), «Региональные самолеты» (бывшие «Гражданские самолеты Сухого», Комсомольск-на-Амуре, производит ближнемагистральные SSJ-100, одновременно разрабатывает импортозамещенную версию самолета). В составе «Иркута» работает Инженерный центр имени А.С. Яковлева, сформированный на базе конструкторского коллектива «ОКБ имени А.С. Яковлева».

В 2020 г. компания сгенерировала 14,75 млрд руб. чистого убытка при обороте 102 млрд руб. В 2021 г. «Иркут» получил 4,4 млрд руб. чистой прибыли при выручке 182,5 млрд руб. Данные за 2022 г. компания не раскрывала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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