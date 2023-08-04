Газета
Недвижимость

Ввод многоквартирного жилья в России вырос на 21% за первое полугодие

Ведомости

За первые шесть месяцев в России было введено новых проектов многоквартирного жилья объемом 21,4 млн кв. м, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.

«Общий объем запуска новых проектов на 1 июля 2023 г. составил более 21,4 млн кв. м, что на 21% больше уровня аналогичного периода 2022 г.», – приводит ее слова ТАСС.

Увеличение ввода таких проектов зафиксировано в 62 регионах РФ. Кроме того, за первые семь месяцев объем жилья, реализуемого в рамках законодательства об участии в долевом строительстве, вырос на 3,5% в годовом выражении, составив 102 млн кв. м.

Всего за первое полугодие в России введено почти 46 млн кв. м жилья, сообщал ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, что на 8,5% меньше, чем за первое полугодие 2022 г.

За весь 2022 г. в России было введено 102,7 млн кв. м жилья, сообщал Росстат, что на 11% превышает показатели 2021 г. Это рекордный показатель с 1991 г. При этом на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пришлось 57,2 млн кв. м – на 16,5% больше, чем в 2021 г., а на многоквартирное жилье – 45,5 млн кв. м (+0,7%). Темпы роста ввода жилья несколько замедлились по сравнению с результатами 2021 г. (92,6 млн кв. м, +12,6% год к году), но оказались выше 2020 г. (82,2 млн кв. м, +0,2%) и докризисного 2019 г. (82 млн кв. м, +8,4%).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных