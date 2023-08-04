Ввод многоквартирного жилья в России вырос на 21% за первое полугодие
За первые шесть месяцев в России было введено новых проектов многоквартирного жилья объемом 21,4 млн кв. м, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко.
«Общий объем запуска новых проектов на 1 июля 2023 г. составил более 21,4 млн кв. м, что на 21% больше уровня аналогичного периода 2022 г.», – приводит ее слова ТАСС.
Увеличение ввода таких проектов зафиксировано в 62 регионах РФ. Кроме того, за первые семь месяцев объем жилья, реализуемого в рамках законодательства об участии в долевом строительстве, вырос на 3,5% в годовом выражении, составив 102 млн кв. м.
Всего за первое полугодие в России введено почти 46 млн кв. м жилья, сообщал ранее министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, что на 8,5% меньше, чем за первое полугодие 2022 г.
За весь 2022 г. в России было введено 102,7 млн кв. м жилья, сообщал Росстат, что на 11% превышает показатели 2021 г. Это рекордный показатель с 1991 г. При этом на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пришлось 57,2 млн кв. м – на 16,5% больше, чем в 2021 г., а на многоквартирное жилье – 45,5 млн кв. м (+0,7%). Темпы роста ввода жилья несколько замедлились по сравнению с результатами 2021 г. (92,6 млн кв. м, +12,6% год к году), но оказались выше 2020 г. (82,2 млн кв. м, +0,2%) и докризисного 2019 г. (82 млн кв. м, +8,4%).