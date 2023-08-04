Ввод многоквартирного жилья в России вырос на 21% за первое полугодие

За весь 2022 г. в России было введено 102,7 млн кв. м жилья, сообщал Росстат, что на 11% превышает показатели 2021 г. Это рекордный показатель с 1991 г. При этом на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) пришлось 57,2 млн кв. м – на 16,5% больше, чем в 2021 г., а на многоквартирное жилье – 45,5 млн кв. м (+0,7%). Темпы роста ввода жилья несколько замедлились по сравнению с результатами 2021 г. (92,6 млн кв. м, +12,6% год к году), но оказались выше 2020 г. (82,2 млн кв. м, +0,2%) и докризисного 2019 г. (82 млн кв. м, +8,4%).