Минэкономразвития подготовило правила включения компаний в перечень значимых

Минэкономразвития также разработало проект постановления о порядке и размере выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в связи с приостановкой ее корпоративных прав в отношении экономически значимой организации. Так, размер компенсации определяется на основании количества акций или долей в уставном капитале, перешедших организации, за вычетом тех, которые распределены между лицами, вступившими в прямое владение. Компенсация будет выплачиваться в соответствии с порядком сделок, предусмотренным законом «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств».