Минэкономразвития подготовило правила включения компаний в перечень значимых
Министерство экономического развития России подготовило правила включения организаций в перечень экономически значимых. Проект постановлений опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.
Согласно правилам, отраслевой орган должен подготовить мотивированное предложение о включении компании в этот перечень. После чего документ направляется в Минэкономразвития, которое на основание этого предложения предоставит в правительство РФ проект соответствующего акта.
Мотивированное предложение должно включать основные сведения об организации, в том числе бухгалтерскую отчетность, учредительные документы, сведения о дочерних предприятиях и др. Документ должен содержать доказательства того, что компания соответствует критериям экономически значимой организации.
Минэкономразвития также разработало проект постановления о порядке и размере выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в связи с приостановкой ее корпоративных прав в отношении экономически значимой организации. Так, размер компенсации определяется на основании количества акций или долей в уставном капитале, перешедших организации, за вычетом тех, которые распределены между лицами, вступившими в прямое владение. Компенсация будет выплачиваться в соответствии с порядком сделок, предусмотренным законом «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств».
Подписанный президентом 4 августа закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» устанавливает в том числе критерии получения компанией такого статуса. В частности, выручка группы компаний должна превышать 75 млрд руб., число сотрудников – 4000 человек, стоимость активов – 150 млрд руб., а сумма уплаченных налогов должна достигать не менее 10 млрд руб. Помимо этого в перечень могут включить градообразующие компании, предприятия, внедряющие технологии для общественно значимых сервисов, и др. Достаточно соответствовать хотя бы одному критерию.
Закон также упрощает перерегистрацию экономически значимых компаний в России из других стран и разрешает через суд исключать из структуры владения холдинговых компаний иностранных участников из недружественных государств.