Газета
Бизнес

Минэкономразвития подготовило правила включения компаний в перечень значимых

Ведомости

Министерство экономического развития России подготовило правила включения организаций в перечень экономически значимых. Проект постановлений опубликован на портале проектов нормативно правовых актов.

Согласно правилам, отраслевой орган должен подготовить мотивированное предложение о включении компании в этот перечень. После чего документ направляется в Минэкономразвития, которое на основание этого предложения предоставит в правительство РФ проект соответствующего акта.

Мотивированное предложение должно включать основные сведения об организации, в том числе бухгалтерскую отчетность, учредительные документы, сведения о дочерних предприятиях и др. Документ должен содержать доказательства того, что компания соответствует критериям экономически значимой организации.

Ранее по теме: Как будет работать закон о блокировке имущества недружественных иностранцев

Минэкономразвития также разработало проект постановления о порядке и размере выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в связи с приостановкой ее корпоративных прав в отношении экономически значимой организации. Так, размер компенсации определяется на основании количества акций или долей в уставном капитале, перешедших организации, за вычетом тех, которые распределены между лицами, вступившими в прямое владение. Компенсация будет выплачиваться в соответствии с порядком сделок, предусмотренным законом «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Подписанный президентом 4 августа закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» устанавливает в том числе критерии получения компанией такого статуса. В частности, выручка группы компаний должна превышать 75 млрд руб., число сотрудников – 4000 человек, стоимость активов – 150 млрд руб., а сумма уплаченных налогов должна достигать не менее 10 млрд руб. Помимо этого в перечень могут включить градообразующие компании, предприятия, внедряющие технологии для общественно значимых сервисов, и др. Достаточно соответствовать хотя бы одному критерию.

Закон также упрощает перерегистрацию экономически значимых компаний в России из других стран и разрешает через суд исключать из структуры владения холдинговых компаний иностранных участников из недружественных государств.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных