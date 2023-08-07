Как будет работать закон о блокировке имущества недружественных иностранцев

Поскольку закон не вводит критериев, при которых допускается заморозка, очевидно, что это будет относительно субъективно, полагает партнер коллегии адвокатов «Смоленка 33» Елена Менде. В частности, блокировка может быть связана с антироссийской повесткой компании или бенефициара, необходимостью побудить собственников компании к действиям с активом, если его работа приостановлена, необходимостью применения рычага в переговорах в отношении российских активов за рубежом, отметила она. Закон в целом был нужен для усиления давления на иностранный бизнес с точки зрения ускорения завершения процесса передачи активов, согласилась Менде. Если меры окажутся эффективными, Запад может пойти на какие то встречные уступки по разблокировке российских активов за рубежом, резюмировала она.