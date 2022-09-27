ЕС раскрыл детали иска НРД о заблокированных 6 трлн рублей: удастся ли инвесторам вернуть средства

3. Последствия санкций непропорционально ограничили основные права НРД, которые защищают нормы Хартии основных прав Евросоюза (ст. 16 и 17). Статья 16 признает свободу ведения бизнеса в соответствии с законодательством ЕС, национальными законами и их практикой. Статья 17 признает право собственности: каждый имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться и завещать свое законно приобретенное имущество. Никто не может его лишиться, кроме как в общественных интересах, а также в случаях и на условиях, предусмотренных законом, при условии своевременной выплаты справедливой компенсации за его утрату.