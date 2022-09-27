ЕС раскрыл детали иска НРД о заблокированных 6 трлн рублей: удастся ли инвесторам вернуть средства

ЕС раскрыл детали иска НРД о заблокированных 6 трлн рублей: удастся ли инвесторам вернуть средстваВведение санкций плохо обосновано, что может помочь пострадавшим
Евросоюз раскрыл основные доводы иска Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) против блокирующих санкций – частичное содержание позиции описано в очередном выпуске журнала ЕС.
Как следует из описания, российская структура строит свое заявление на четырех аргументах, описывающих неправомерности действий Евросоюза:
1. Совет ЕС недостаточно обосновал необходимость принятия санкций.
2. Оценивая фактические обстоятельства, совет допустил ошибки и опирается на неверные данные.
3. Последствия санкций непропорционально ограничили основные права НРД, которые защищают нормы Хартии основных прав Евросоюза (ст. 16 и 17). Статья 16 признает свободу ведения бизнеса в соответствии с законодательством ЕС, национальными законами и их практикой. Статья 17 признает право собственности: каждый имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться и завещать свое законно приобретенное имущество. Никто не может его лишиться, кроме как в общественных интересах, а также в случаях и на условиях, предусмотренных законом, при условии своевременной выплаты справедливой компенсации за его утрату.
4. Санкции в принципе введены незаконно: совет ЕС не исполнил требуемый стандарт доказательств.