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ЕС раскрыл детали иска НРД о заблокированных 6 трлн рублей: удастся ли инвесторам вернуть средства

Введение санкций плохо обосновано, что может помочь пострадавшим
Софья Шелудченко
НРД требует аннулировать нормативно-правовые акты совета ЕС о санкциях в той части, в которой они касаются российского депозитария, а также оплатить расходы / Евгений Разумный / Ведомости

Евросоюз раскрыл основные доводы иска Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) против блокирующих санкций – частичное содержание позиции описано в очередном выпуске журнала ЕС.

Как следует из описания, российская структура строит свое заявление на четырех аргументах, описывающих неправомерности действий Евросоюза:

1. Совет ЕС недостаточно обосновал необходимость принятия санкций.

2. Оценивая фактические обстоятельства, совет допустил ошибки и опирается на неверные данные.

3. Последствия санкций непропорционально ограничили основные права НРД, которые защищают нормы Хартии основных прав Евросоюза (ст. 16 и 17). Статья 16 признает свободу ведения бизнеса в соответствии с законодательством ЕС, национальными законами и их практикой. Статья 17 признает право собственности: каждый имеет право владеть, пользоваться, распоряжаться и завещать свое законно приобретенное имущество. Никто не может его лишиться, кроме как в общественных интересах, а также в случаях и на условиях, предусмотренных законом, при условии своевременной выплаты справедливой компенсации за его утрату.

4. Санкции в принципе введены незаконно: совет ЕС не ис­полнил требуемый стандарт ­доказательств.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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