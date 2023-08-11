«Альфа банк» получил 52,2 млрд рублей чистой прибыли по итогам первого полугодия

Наибольшими темпами развивается кредитование малого и среднего бизнеса, увеличившееся в первом полугодии на 35% и 22% соответственно. Объем корпоративных кредитов вырос на 21%, а розничных – на 13%. Ипотечный портфель показал рост +14%. Депозитный портфель также увеличился более чем на 7% за счет роста объема средств физлиц на 15%, пояснили в банке.