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Бизнес

«Альфа банк» получил 52,2 млрд рублей чистой прибыли по итогам первого полугодия

Ведомости

Чистая прибыль «Альфа банка» по итогам первой половины 2023 г. составила 52,2 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ. 

«Банк не только преодолел кризис и успешно адаптировался к новым рыночным условиям, но уже начиная со второй половины 2022 г. демонстрирует уверенный рост», – отметили в пресс-службе кредитной организации. 

Банк указывает на увеличение числа клиентов на 9%, до 27,9 млн человек. Уточняется, что в 2023 г. у кредитной организации появилось 2,3 млн новых клиентов. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса вырос на 8%, до 1,4 млн клиентов. 

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С января по июнь чистые процентные доходы банка выросли на 84% в годовом выражении, составив 145,6 млрд руб. Чистые комиссионные доходы выросли на 13% год к году, до 81,6 млрд руб. Операционные расходы составили 104,1 млрд руб.

Наибольшими темпами развивается кредитование малого и среднего бизнеса, увеличившееся в первом полугодии на 35% и 22% соответственно. Объем корпоративных кредитов вырос на 21%, а розничных – на 13%. Ипотечный портфель показал рост +14%. Депозитный портфель также увеличился более чем на 7% за счет роста объема средств физлиц на 15%, пояснили в банке.

Кроме того, «Альфа банк» отмечает рост активов банка на 7%, до 6,2 трлн руб., в том числе за счет увеличения чистой ссудной задолженности на 17%.

В I квартале 2023 г. «Альфа банк» заработал 26,9 млрд руб. Прибыль показали все бизнес-направления банка, включая розничный, малый, средний бизнес, а также крупный корпоративный бизнес, указано в пресс-релизе банка. Чистые процентные доходы выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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