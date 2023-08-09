«Сбер» в июле получил 130,4 млрд рублей чистой прибыли

В июле чистый процентный доход банка вырос на 24,8% в годовом выражении, до 194 млрд руб., за семь месяцев он увеличился на 38,6% в годовом выражении, до 1,3 трлн руб. Как пояснили в кредитной организации, рост этого показателя обусловлен ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы 2022 г. Чистый комиссионный доход в июле вырос на 33,9% до 62,8 млрд руб., за семь месяцев рост составил 20,5% – до 385,6 млрд руб.