«Сбер» в июле получил 130,4 млрд рублей чистой прибыли
В июле «Сбер» заработал 130,4 млрд руб. чистой прибыли при рентабельности капитала в 25,9%, а за семь месяцев 2023 г. – 858,2 млрд руб. при рентабельности капитала в 24,9%. Об этом говорится в отчете компании по РПБУ.
В июле чистый процентный доход банка вырос на 24,8% в годовом выражении, до 194 млрд руб., за семь месяцев он увеличился на 38,6% в годовом выражении, до 1,3 трлн руб. Как пояснили в кредитной организации, рост этого показателя обусловлен ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы 2022 г. Чистый комиссионный доход в июле вырос на 33,9% до 62,8 млрд руб., за семь месяцев рост составил 20,5% – до 385,6 млрд руб.
Операционные расходы увеличились на 25,9% до 443,7 млрд руб. Увеличение произошло за счет низкой базы 2022 г., а также на фоне повышения заработной платы сотрудникам с июля 2023 г., указали в кредитной организации. Отношение расходов к доходам составило 22,4% за семь месяцев.
По словам председателя правления банка Германа Грефа, финансовые результаты в июле показывают устойчивую динамику в связи с высокой потребительской активностью, а также благодаря сохранению уверенных темпов роста кредитования при стабильном качестве кредитного портфеля. В июле «Сбер» выдал рекордный совокупный объем кредитов на сумму 2,9 трлн руб., показав рост кредитного портфеля на 2,7%.
В день выхода отчета, 9 августа, стоимость акций «Сбера» в ходе торгов на Мосбирже росла на 0,44%, до максимума 265,8 руб. По состоянию на 10:15 мск она составляла 264,74 руб. (+0,34%).
Ранее «Сбер» отчитался за II квартал этого года. Согласно отчету по МФСО, чистая прибыль банка за этот период составила рекордные 380,3 млрд руб. В июле также был опубликован отчет за первое полугодие 2023 г. по РСБУ, согласно которому кредитная организация заработала 727,8 млрд руб., а чистый процентный доход банка превысил 1 трлн руб. При этом чистый комиссионный доход увеличился на 18,2% за этот же период и достиг 322,7 млрд руб.