Как долго будут расти акции Сбербанка

Сбербанк вновь отчитался лучше консенсус-прогнозов: во II квартале 2023 г. крупнейший банк заработал рекордные 380,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Данных за прошлый год нет, но по сравнению с аналогичным кварталом «эталонного» 2021 г. рост составил 16,9% – чистая прибыль банка в апреле – июне была 325,3 млрд руб. За первое полугодие Сбербанк заработал 737,5 млрд руб. – на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2021 г. (629,8 млрд).