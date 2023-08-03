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Как долго будут расти акции Сбербанка

У бумаг есть возможность достичь 300 рублей, но и сильно недооцененными они не выглядят
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк вновь отчитался лучше консенсус-прогнозов: во II квартале 2023 г. крупнейший банк заработал рекордные 380,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Данных за прошлый год нет, но по сравнению с аналогичным кварталом «эталонного» 2021 г. рост составил 16,9% – чистая прибыль банка в апреле – июне была 325,3 млрд руб. За первое полугодие Сбербанк заработал 737,5 млрд руб. – на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2021 г. (629,8 млрд).

Консенсус-прогноз аналитиков предполагал чистую прибыль во II квартале на уровне 376,6 млрд руб., а в полугодии – 733,8 млрд руб. На положительный финансовый результат «Сбера» повлияла продажа в июне австрийской «дочки» Sberbank Europe AG, но ее сумму банк не раскрыл. Аналитики «Моих инвестиций» ее оценивали в 15–20 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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