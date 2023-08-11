Wildberries начал тестировать новый логотип
Маркетплейс Wildberries начал тестировать новый логотип, но о полномасштабном ребрендинге «речь пока не идет», сообщили в пресс-службе платформы.
«Мы разработали несколько концепций логотипа, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте», – сказали в представительстве (цитата по ТАСС).
Новый логотип включает в себя обновленный шрифт – он более плавный, а буквы в логотипе – строчные. В пресс-службе уточнили, что это тестирование, а о «полномасштабном ребрендинге речь пока не идет».
В марте представитель Wildberries рассказывал «Ведомостям», что маркетплейс начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ). По его словам, стоимость продукции будет находиться «в среднем ценовом сегменте».
Уточнялось, что на маркетплейсе начнут продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, телевизоры, а через несколько месяцев этот список также пополнят планшеты, ноутбуки и смартфоны.