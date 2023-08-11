Газета
Бизнес

Wildberries начал тестировать новый логотип

Ведомости

Маркетплейс Wildberries начал тестировать новый логотип, но о полномасштабном ребрендинге «речь пока не идет», сообщили в пресс-службе платформы.

«Мы разработали несколько концепций логотипа, тестируем одну из них. Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте», – сказали в представительстве (цитата по ТАСС).

Новый логотип включает в себя обновленный шрифт – он более плавный, а буквы в логотипе – строчные. В пресс-службе уточнили, что это тестирование, а о «полномасштабном ребрендинге речь пока не идет».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

В марте представитель Wildberries рассказывал «Ведомостям», что маркетплейс начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ). По его словам, стоимость продукции будет находиться «в среднем ценовом сегменте».

Уточнялось, что на маркетплейсе начнут продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, телевизоры, а через несколько месяцев этот список также пополнят планшеты, ноутбуки и смартфоны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных