Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники

Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техникиПроизводить ее планируется как на российских заводах, так и в Китае
Wildberries начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ), рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, стоимость продукции будет находиться «в среднем ценовом сегменте». Источник «Ведомостей» на рынке электронной торговли знает, что развивать продажи бытовой техники и электроники компания будет под брендами Razz и Ruzz. Как следует из материалов Роспатента, документы на регистрацию соответствующих торговых знаков компания подала в конце декабря 2022 г.
В ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и др., перечислил представитель Wildberries. По его словам, через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны. Интерес к продаже техники под СТМ в Wildberries объясняют общим дефицитом предложения на рынке и ростом спроса в этом сегменте. В частности, в 2022 г. продажи техники и электроники на Wildberries выросли на 97% год к году, заметнее всего выросли сегменты бытовой техники (+108%), ноутбуков и компьютеров (+132%), а также оборудования для умного дома и безопасности (+233%), привел данные представитель компании.