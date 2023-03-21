Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники

В ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и др., перечислил представитель Wildberries. По его словам, через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны. Интерес к продаже техники под СТМ в Wildberries объясняют общим дефицитом предложения на рынке и ростом спроса в этом сегменте. В частности, в 2022 г. продажи техники и электроники на Wildberries выросли на 97% год к году, заметнее всего выросли сегменты бытовой техники (+108%), ноутбуков и компьютеров (+132%), а также оборудования для умного дома и безопасности (+233%), привел данные представитель компании.