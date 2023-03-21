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Wildberries запустит собственный бренд электроники и бытовой техники

Производить ее планируется как на российских заводах, так и в Китае
Анастасия Курашева
Евгений Разумный / Ведомости

Wildberries начнет продавать смартфоны, телевизоры и холодильники под собственной торговой маркой (СТМ), рассказал «Ведомостям» представитель компании. По его словам, стоимость продукции будет находиться «в среднем ценовом сегменте». Источник «Ведомостей» на рынке электронной торговли знает, что развивать продажи бытовой техники и электроники компания будет под брендами Razz и Ruzz. Как следует из материалов Роспатента, документы на регистрацию соответствующих торговых знаков компания подала в конце декабря 2022 г.

В ближайшее время на маркетплейсе начнет продаваться около 100 наименований бытовой техники и электроники под СТМ, в том числе холодильники, стиральные машины, пылесосы, блендеры, миксеры, телевизоры и др., перечислил представитель Wildberries. По его словам, через несколько месяцев этот список также пополнят носимые гаджеты – планшеты, ноутбуки и смартфоны. Интерес к продаже техники под СТМ в Wildberries объясняют общим дефицитом предложения на рынке и ростом спроса в этом сегменте. В частности, в 2022 г. продажи техники и электроники на Wildberries выросли на 97% год к году, заметнее всего выросли сегменты бытовой техники (+108%), ноутбуков и компьютеров (+132%), а также оборудования для умного дома и безопасности (+233%), привел данные представитель компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных