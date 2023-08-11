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Бизнес

Вьетнам выдал Москве обвиняемого в сбыте наркотиков россиянина

Ведомости

Власти Вьетнама передали России обвиняемого в сбыте наркотиков Даниила Колодницкого. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

11 августа в аэропорту столицы Вьетнама россиянин был передан сотрудникам ФСИН и Национального центрального бюро МВД, пишет «МВД Медиа». Колодницкий был объявлен в международный розыск в июле 2020 г. Через год было установлено его местоположение – россиянин находился во Вьетнаме.

По версии следствия, он был участником сообщества, которое занималось распространением наркотиков и психотропных веществ через магазин в даркнете Hydra. Всего преступной группе вменяется шесть преступлений. Колодницкий участвовал в ее деятельности с сентября по ноябрь 2018 г.

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«Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, правоохранительные органы двух государств организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого», – уточнила Волк.

В конце июня сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота более 240 кг наркотических средств, а также лабораторное оборудование при пресечении деятельности ОПГ, которая работала с февраля 2021 г. по март 2023 г. в Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областях. По предварительным данным ведомства, члены ОПГ могли совершить не менее 61 преступления. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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