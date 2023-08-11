Вьетнам выдал Москве обвиняемого в сбыте наркотиков россиянина
Власти Вьетнама передали России обвиняемого в сбыте наркотиков Даниила Колодницкого. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
11 августа в аэропорту столицы Вьетнама россиянин был передан сотрудникам ФСИН и Национального центрального бюро МВД, пишет «МВД Медиа». Колодницкий был объявлен в международный розыск в июле 2020 г. Через год было установлено его местоположение – россиянин находился во Вьетнаме.
По версии следствия, он был участником сообщества, которое занималось распространением наркотиков и психотропных веществ через магазин в даркнете Hydra. Всего преступной группе вменяется шесть преступлений. Колодницкий участвовал в ее деятельности с сентября по ноябрь 2018 г.
«Удовлетворив ходатайство Генеральной прокуратуры РФ, правоохранительные органы двух государств организовали процедуру экстрадиции разыскиваемого», – уточнила Волк.
В конце июня сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота более 240 кг наркотических средств, а также лабораторное оборудование при пресечении деятельности ОПГ, которая работала с февраля 2021 г. по март 2023 г. в Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областях. По предварительным данным ведомства, члены ОПГ могли совершить не менее 61 преступления.