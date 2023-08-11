Вьетнам выдал Москве обвиняемого в сбыте наркотиков россиянина

В конце июня сотрудники МВД изъяли из незаконного оборота более 240 кг наркотических средств, а также лабораторное оборудование при пресечении деятельности ОПГ, которая работала с февраля 2021 г. по март 2023 г. в Рязанской, Пензенской, Брянской, Липецкой, Тверской, Ивановской и Костромской областях. По предварительным данным ведомства, члены ОПГ могли совершить не менее 61 преступления.