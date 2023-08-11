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СМИ: Италия потребовала от Airbnb более 500 млн евро неуплаченных налогов

Ведомости

Налоговая служба Италии обвинила американский сервис Airbnb в неуплате налогов. Власти требуют от компании более 500 млн евро, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

Согласно закону о краткосрочной аренде от 2017 г., граждане, для которых сдача жилья является основным видом заработка, напрямую платят налог 21%. Если же сдача жилья относится к дополнительному заработку, то онлайн-платформы выступают в роли налоговых агентов, удерживая 21% от арендной платы, которую взимают владельцы жилья. Затем сервисы обязаны выплатить удержанную сумму государству. 

Издание отмечает, что Airbnb уже некоторое время ведет переговоры с властями Италии, чтобы точно определить группу арендодателей, за которых компания должна платить налог. Спор, в частности, касается граждан, для которых сдача жилья в аренду не является основной работой. Сумма налогов, которую Airbnb должна будет выплатить итальянскому государству, в том числе зависит от количества таких арендодателей, уточняет газета.

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Il Sole 24 Ore пишет, что запрос от налоговой службы поступил к Airbnb после того, как Европейский суд постановил, что закон от 2017 г. не противоречит законодательству ЕС. 

Сумма в 500 млн евро неуплаченных налогов является самой крупной из когда-либо запрашиваемых после 870 млн евро, которые налоговая служба Италии потребовала от Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Власти страны обвиняли компанию в неуплате НДС, сообщает издание. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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