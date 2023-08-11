СМИ: Италия потребовала от Airbnb более 500 млн евро неуплаченных налогов
Налоговая служба Италии обвинила американский сервис Airbnb в неуплате налогов. Власти требуют от компании более 500 млн евро, сообщает газета Il Sole 24 Ore.
Согласно закону о краткосрочной аренде от 2017 г., граждане, для которых сдача жилья является основным видом заработка, напрямую платят налог 21%. Если же сдача жилья относится к дополнительному заработку, то онлайн-платформы выступают в роли налоговых агентов, удерживая 21% от арендной платы, которую взимают владельцы жилья. Затем сервисы обязаны выплатить удержанную сумму государству.
Издание отмечает, что Airbnb уже некоторое время ведет переговоры с властями Италии, чтобы точно определить группу арендодателей, за которых компания должна платить налог. Спор, в частности, касается граждан, для которых сдача жилья в аренду не является основной работой. Сумма налогов, которую Airbnb должна будет выплатить итальянскому государству, в том числе зависит от количества таких арендодателей, уточняет газета.
Il Sole 24 Ore пишет, что запрос от налоговой службы поступил к Airbnb после того, как Европейский суд постановил, что закон от 2017 г. не противоречит законодательству ЕС.
Сумма в 500 млн евро неуплаченных налогов является самой крупной из когда-либо запрашиваемых после 870 млн евро, которые налоговая служба Италии потребовала от Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Власти страны обвиняли компанию в неуплате НДС, сообщает издание.