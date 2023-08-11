СМИ: Италия потребовала от Airbnb более 500 млн евро неуплаченных налогов

Издание отмечает, что Airbnb уже некоторое время ведет переговоры с властями Италии, чтобы точно определить группу арендодателей, за которых компания должна платить налог. Спор, в частности, касается граждан, для которых сдача жилья в аренду не является основной работой. Сумма налогов, которую Airbnb должна будет выплатить итальянскому государству, в том числе зависит от количества таких арендодателей, уточняет газета.