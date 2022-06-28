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Airbnb оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные

Ведомости

Мировой суд в Москве оштрафовал на 2 млн руб. сервис для поиска жилья Airbnb за отказ локализовать данные российских пользователей, передает ТАСС. 

Компанию признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ).

В начале марта Airbnb объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии. На сайте компании указано, что из-за санкций, введенных из-за военной операции на Украине, Airbnb не может обрабатывать транзакции, связанные с определенными российскими и белорусскими банками. Аналогичное решение приняла голландская платформа для онлайн-бронирования отелей Booking.com.

Ранее сегодня по решению Таганского районного суда Москвы стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest были также оштрафованы на 2 млн руб. за отказ произвести локализацию данных российских пользователей. В конце мая протоколы по этому делу были также составлены на компании Likeme, Apple, United Parcel Service и Google.

В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в России. По закону сервис, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования, и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных