Airbnb оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные

В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в России. По закону сервис, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования, и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных.