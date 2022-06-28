Airbnb оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные
Мировой суд в Москве оштрафовал на 2 млн руб. сервис для поиска жилья Airbnb за отказ локализовать данные российских пользователей, передает ТАСС.
Компанию признали виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ).
В начале марта Airbnb объявила о приостановке деятельности в России и Белоруссии. На сайте компании указано, что из-за санкций, введенных из-за военной операции на Украине, Airbnb не может обрабатывать транзакции, связанные с определенными российскими и белорусскими банками. Аналогичное решение приняла голландская платформа для онлайн-бронирования отелей Booking.com.
Ранее сегодня по решению Таганского районного суда Москвы стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest были также оштрафованы на 2 млн руб. за отказ произвести локализацию данных российских пользователей. В конце мая протоколы по этому делу были также составлены на компании Likeme, Apple, United Parcel Service и Google.
В 2015 г. в России приняли закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в России. По закону сервис, отказавшийся переносить персональные данные в Россию, может быть заблокирован. Прецеденты уже есть: в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять эти требования, и в ноябре 2016 г. была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных.