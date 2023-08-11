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Бизнес

Продажи Metro в России в III квартале снизились на 2,7%

Ведомости

Продажи немецкой сети Metro в России в III квартале 2022-2023 финансового года снизились на 2,7%, следует из отчетности компании.

По итогам квартала продажи составили 557 млн евро. Отмечается, что продажи в национальной валюте в России снизились на 10,8% за 9 месяцев. Компания объясняет это спецоперацией и закупками запасов, кибератаками, а также эффектом высокой базы, когда весной 2022 г. продажи росли из-за всплеска спроса среди россиян.

«Зарегистрированные продажи снизились из-за отрицательного влияния обменного курса на 21,1% и достигли 0,6 млрд евро», – говорится в отчете. Всемирная выручка составила 7,6 млрд евро (снижение на 3,4%). Компания объясняет это негативным влиянием курсов валют в России и Турции, а также сокращением портфеля.

18 июля «Ведомости» со ссылкой на отчет компании «Infoline-аналитика» писали, что средняя рентабельность крупнейших ритейлеров по чистой прибыли по итогам 2022 г. сократилась на 0,4 п. п. до 2,4% по сравнению с 2021 г. – этот показатель упал впервые за четыре года. Из публичных компаний рентабельность по чистой прибыли ухудшилась у X5 Group (на 0,2 п. п.), «Магнита» (на 1,4 п. п.), «Ленты» (на 1,8 п. п.), а также Metro (на 2,5 п. п. до 3,9%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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