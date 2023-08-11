Продажи Metro в России в III квартале снизились на 2,7%

18 июля «Ведомости» со ссылкой на отчет компании «Infoline-аналитика» писали, что средняя рентабельность крупнейших ритейлеров по чистой прибыли по итогам 2022 г. сократилась на 0,4 п. п. до 2,4% по сравнению с 2021 г. – этот показатель упал впервые за четыре года. Из публичных компаний рентабельность по чистой прибыли ухудшилась у X5 Group (на 0,2 п. п.), «Магнита» (на 1,4 п. п.), «Ленты» (на 1,8 п. п.), а также Metro (на 2,5 п. п. до 3,9%).