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Бизнес

«Новатэк» сообщил о планах присоединить «Тернефтегаз» к своей «дочке»

Ведомости

«Новатэк» планирует присоединить компанию «Тернефтегаз», которая раньше была совместным предприятием с TotalEnergies, к своей дочерней компании «Новатэк-Таркосаленефтегаз», передает «Интерфакс». 

Уточняется, что по итогам 2021 г. объем добычи «Новатэк-Таркосаленефтегаза» составил 16,6 млрд кубометров газа и 2,2 млн т жидких углеводородов, в то время как у «Тернефтегаза» – 2,6 млрд кубометров газа и 754 000 т жидких углеводородов.

В конце августа «Новатэк» консолидировал у себя 100% акций компании «Тернефтегаз» после того, как французская TotalEnergies объявила о решении выйти из совместного предприятия. 26 августа компании подписали договор купли-продажи 49%-ной доли в «Тернефтегазе». Сделка должна была быть закрыта в сентябре 2022 г. 5 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым он разрешил ООО «Новатэк Московская область» приобрести долю в «Тернефтегазе».

Стороны договорились развивать «Тернефтегаз» в июне 2009 г. Это стало их первым совместным предприятием. В 2015 г. компания «Тернефтегаз» начала добычу на Термокарстовом газоконденсатном месторождении, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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