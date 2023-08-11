«Новатэк» сообщил о планах присоединить «Тернефтегаз» к своей «дочке»

В конце августа «Новатэк» консолидировал у себя 100% акций компании «Тернефтегаз» после того, как французская TotalEnergies объявила о решении выйти из совместного предприятия. 26 августа компании подписали договор купли-продажи 49%-ной доли в «Тернефтегазе». Сделка должна была быть закрыта в сентябре 2022 г. 5 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым он разрешил ООО «Новатэк Московская область» приобрести долю в «Тернефтегазе».