«Новатэк» сообщил о планах присоединить «Тернефтегаз» к своей «дочке»
Уточняется, что по итогам 2021 г. объем добычи «Новатэк-Таркосаленефтегаза» составил 16,6 млрд кубометров газа и 2,2 млн т жидких углеводородов, в то время как у «Тернефтегаза» – 2,6 млрд кубометров газа и 754 000 т жидких углеводородов.
В конце августа «Новатэк» консолидировал у себя 100% акций компании «Тернефтегаз» после того, как французская TotalEnergies объявила о решении выйти из совместного предприятия. 26 августа компании подписали договор купли-продажи 49%-ной доли в «Тернефтегазе». Сделка должна была быть закрыта в сентябре 2022 г. 5 сентября 2022 г. президент России Владимир Путин подписал распоряжение, в соответствии с которым он разрешил ООО «Новатэк Московская область» приобрести долю в «Тернефтегазе».
Стороны договорились развивать «Тернефтегаз» в июне 2009 г. Это стало их первым совместным предприятием. В 2015 г. компания «Тернефтегаз» начала добычу на Термокарстовом газоконденсатном месторождении, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).