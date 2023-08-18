Pernod Ricard планирует закрыть представительство в России

По словам источников издания, на российский рынок приходится около 70–90% потребления коньяка этого бренда, других же рынков с такими объемами потребления нет. В связи с этим рассматривается идея продать производство Ararat компании Luding Group, которая занимается дистрибуцией продукции Pernod Ricard с 2019 г., добавил «Коммерсантъ». По словам источников издания, владелец оценивает актив слишком дорого. В самом Pernod Ricard все разговоры о продаже ЕКЗ отрицают.