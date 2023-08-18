Pernod Ricard планирует закрыть представительство в России
Концерн Pernod Ricard (владеет брендами алкогольной продукции Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat) планирует закрыть представительство в России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и данные ЕГРЮЛ.
Согласно данным ЕГРЮЛ, российское представительство компании – «П.Р. Русь» – возглавил Игнатий Аракелян, который ранее был гендиректором Ереванского коньячного завода (ЕКЗ) и министром сельского хозяйства Армении. На новой должности он сменил возглавившего российского представительство Pernod Ricard c 2019 г. Лорана Пийе, который перешел на работу в другой регион.
Как отметил Аракелян, сейчас компания работает над остановкой операционной деятельности, иных планов у нее нет. По информации издания, к настоящему моменту большая часть сотрудников покинула российскую структуру Pernod Ricard, оставшиеся могут это сделать до конца августа.
По итогам 2022 г. поставки в Россию составили 6,95 млн л продукции. В мае 2023 г. Pernod Ricard объявил о прекращении поставок всех международных брендов в Россию. К тому моменту с начала года в Россию было ввезено 4,6 млн л алкоголя.
Несмотря на решение компании закрыть представительство, продукция брендов Pernod Ricard все равно будет поступать на российский рынок через параллельный импорт. В частности, как отметил представитель компании, производимый на ЕКЗ коньяк Ararat поставляется в Россию.
По словам источников издания, на российский рынок приходится около 70–90% потребления коньяка этого бренда, других же рынков с такими объемами потребления нет. В связи с этим рассматривается идея продать производство Ararat компании Luding Group, которая занимается дистрибуцией продукции Pernod Ricard с 2019 г., добавил «Коммерсантъ». По словам источников издания, владелец оценивает актив слишком дорого. В самом Pernod Ricard все разговоры о продаже ЕКЗ отрицают.