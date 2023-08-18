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Pernod Ricard планирует закрыть представительство в России

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Концерн Pernod Ricard (владеет брендами алкогольной продукции Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat) планирует закрыть представительство в России. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и данные ЕГРЮЛ.

Согласно данным ЕГРЮЛ, российское представительство компании – «П.Р. Русь» – возглавил Игнатий Аракелян, который ранее был гендиректором Ереванского коньячного завода (ЕКЗ) и министром сельского хозяйства Армении. На новой должности он сменил возглавившего российского представительство Pernod Ricard c 2019 г. Лорана Пийе, который перешел на работу в другой регион.

Как отметил Аракелян, сейчас компания работает над остановкой операционной деятельности, иных планов у нее нет. По информации издания, к настоящему моменту большая часть сотрудников покинула российскую структуру Pernod Ricard, оставшиеся могут это сделать до конца августа.

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По итогам 2022 г. поставки в Россию составили 6,95 млн л продукции. В  мае 2023 г. Pernod Ricard объявил о прекращении поставок всех международных брендов в Россию. К тому моменту с начала года в Россию было ввезено 4,6 млн л алкоголя. 

Несмотря на решение компании закрыть представительство, продукция брендов Pernod Ricard все равно будет поступать на российский рынок через параллельный импорт. В частности, как отметил представитель компании, производимый на ЕКЗ коньяк Ararat поставляется в Россию.

По словам источников издания, на российский рынок приходится около 70–90% потребления коньяка этого бренда, других же рынков с такими объемами потребления нет. В связи с этим рассматривается идея продать производство Ararat компании Luding Group, которая занимается дистрибуцией продукции Pernod Ricard с 2019 г., добавил «Коммерсантъ». По словам источников издания, владелец оценивает актив слишком дорого. В самом Pernod Ricard все разговоры о продаже ЕКЗ отрицают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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