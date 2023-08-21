Владелец Domino's Pizza в России запустил процедуру банкротства
Нидерландская компания DP Eurasia, держатель мастер-франшизы Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, приняла решение запустить процедуру банкротства в отношении российского бизнеса DP Russia. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В DP Eurasia пояснили, что это решение было принято на фоне «все более сложных условий». После завершения процедуры банкротства компания перестанет присутствовать в России. В DP Russia также отметили, что внешний долг подразделения в 520 млн руб. был полностью погашен турецким дочерним предприятием за счет имеющихся денежных средств.
Процедуре банкротства предшествовали попытки компании продать бизнес в России. О них DP Eurasia сообщила 28 декабря 2022 г. В компании тогда отметили, что сейчас ведется работа над потенциальной сделкой по продаже российских активов, однако в ее результате «нельзя быть уверенным».
В марте DP Eurasia сообщила об отказе от роялти и от инвестиций в РФ из-за спецоперации на Украине. Первый филиал Domino's Pizza в России был открыт в 1998 г. Сейчас у сети есть около 170 ресторанов по всей стране.