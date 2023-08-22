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Бизнес

В России запретят продажу вейпов с ароматизаторами с марта 2024 года

Ведомости

В России с марта 2024 г. могут запретить продажу вейпов с вкусовыми добавками. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.

Среди добавок, с которыми продажа вейпов будет запрещена, – пищевые ароматизаторы, в том числе ваниль, пряности, имбирь, корица, а также подсластители и такие добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность. Помимо этого, в перечень добавок, с которыми продажа вейпов может быть запрещена, попали биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты. Полный список должен быть опубликован Минздравом 1 сентября.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредили о рисках возникновения рынка незаконной торговли, которая приведет к несоответствию требованиям качества продукции и сокращению налоговых отчислений в бюджет. В АКОРТ также отметили, что торговые сети призывают к введению переходного периода в 12 месяцев, который позволит компаниям распродать остатки продукции и не понести значительных убытков.

В начале августа «Ведомости» писали, что Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ, объединяет более 50 юридических и физических лиц) попросил исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые, как посчитал ранее Минздрав, усиливают никотиновую зависимость населения. В СПИНИ отметили, что это правило делает продажу и использование вейпов фактически невозможными.

Закон об ограничениях при продаже вейпов был принят Госдумой 11 апреля. Изначально депутаты хотели запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, однако в финальной версии принятого закона указывается, что у правительства есть право создать «перечень веществ и добавок», при добавлении которых продажа вейпов станет невозможна. Авторами закона выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители и представители всех фракций – более 400 депутатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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