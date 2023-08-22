В России запретят продажу вейпов с ароматизаторами с марта 2024 года

Среди добавок, с которыми продажа вейпов будет запрещена, – пищевые ароматизаторы, в том числе ваниль, пряности, имбирь, корица, а также подсластители и такие добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность. Помимо этого, в перечень добавок, с которыми продажа вейпов может быть запрещена, попали биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты. Полный список должен быть опубликован Минздравом 1 сентября.