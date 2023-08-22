В России запретят продажу вейпов с ароматизаторами с марта 2024 года
В России с марта 2024 г. могут запретить продажу вейпов с вкусовыми добавками. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на проект постановления правительства.
Среди добавок, с которыми продажа вейпов будет запрещена, – пищевые ароматизаторы, в том числе ваниль, пряности, имбирь, корица, а также подсластители и такие добавки, как кофеин, гуарана, таурин, которые повышают энергию и умственную и физическую работоспособность. Помимо этого, в перечень добавок, с которыми продажа вейпов может быть запрещена, попали биологически активные добавки и витамины С, Е, аминокислоты. Полный список должен быть опубликован Минздравом 1 сентября.
В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредили о рисках возникновения рынка незаконной торговли, которая приведет к несоответствию требованиям качества продукции и сокращению налоговых отчислений в бюджет. В АКОРТ также отметили, что торговые сети призывают к введению переходного периода в 12 месяцев, который позволит компаниям распродать остатки продукции и не понести значительных убытков.
В начале августа «Ведомости» писали, что Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ, объединяет более 50 юридических и физических лиц) попросил исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые, как посчитал ранее Минздрав, усиливают никотиновую зависимость населения. В СПИНИ отметили, что это правило делает продажу и использование вейпов фактически невозможными.
Закон об ограничениях при продаже вейпов был принят Госдумой 11 апреля. Изначально депутаты хотели запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, однако в финальной версии принятого закона указывается, что у правительства есть право создать «перечень веществ и добавок», при добавлении которых продажа вейпов станет невозможна. Авторами закона выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также руководители и представители всех фракций – более 400 депутатов.