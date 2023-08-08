Продавцы вейпов попросили не запрещать использование ароматизаторов в электронных сигаретах

Продавцы вейпов попросили не запрещать использование ароматизаторов в электронных сигаретахВ Минздраве считают, что такая продукция усиливает никотиновую зависимость у потребителей
Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ, объединяет более 50 юридических и физических лиц) просит исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые, как посчитал ранее Минздрав, усиливают никотиновую зависимость населения. Соответствующее письмо эта организация направила министру финансов России Антону Силуанову. Аналогичное обращение туда направил и Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС). «Ведомости» ознакомились с копией обоих писем. Представитель Минфина получение как минимум одного письма подтвердил, но уточнил, что оно переадресовано в Минздрав.
Право определять перечень веществ, направленных на повышение привлекательности никотиносодержащей жидкости, и(или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость, при добавлении которых не допускается выпуск в обращение соответствующей продукции, правительство получило в апреле благодаря федеральному закону от 28.04.2023 № 178-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Срок опубликования списка – 1 сентября 2023 г., его подготовкой занимается Минздрав.