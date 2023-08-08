Продавцы вейпов попросили не запрещать использование ароматизаторов в электронных сигаретах

Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ, объединяет более 50 юридических и физических лиц) просит исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые, как посчитал ранее Минздрав, усиливают никотиновую зависимость населения. Соответствующее письмо эта организация направила министру финансов России Антону Силуанову. Аналогичное обращение туда направил и Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС). «Ведомости» ознакомились с копией обоих писем. Представитель Минфина получение как минимум одного письма подтвердил, но уточнил, что оно переадресовано в Минздрав.