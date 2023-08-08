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Продавцы вейпов попросили не запрещать использование ароматизаторов в электронных сигаретах

В Минздраве считают, что такая продукция усиливает никотиновую зависимость у потребителей
Анастасия Ковалева
Freepik

Cоюз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ, объединяет более 50 юридических и физических лиц) просит исключить пищевые ароматизаторы и солевой никотин из списка подлежащих запрету веществ и добавок, которые, как посчитал ранее Минздрав, усиливают никотиновую зависимость населения. Соответствующее письмо эта организация направила министру финансов России Антону Силуанову. Аналогичное обращение туда направил и Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС). «Ведомости» ознакомились с копией обоих писем. Представитель Минфина получение как минимум одного письма подтвердил, но уточнил, что оно переадресовано в Минздрав.

Право определять перечень веществ, направленных на повышение привлекательности никотиносодержащей жидкости, и(или) добавок, усиливающих никотиновую зависимость, при добавлении которых не допускается выпуск в обращение соответствующей продукции, правительство получило в апреле благодаря федеральному закону от 28.04.2023 № 178-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Срок опубликования списка – 1 сентября 2023 г., его подготовкой занимается Минздрав.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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