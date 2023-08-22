Газета
Бизнес

Несколько видов дронов могут вывести из-под запрета на использование в регионах

Ведомости

В России могут включить несколько типов беспилотников в экспериментально-правовой режим (ЭПР), разрешающий их эксплуатацию в регионах, сообщил замглавы Минтранса Василий Шпак в интервью ТАСС.

«Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации», – рассказал он.

Речь идет о дронах нефтегазовых компаний, которые ведут мониторинг локальных и магистральных трубопроводов для предотвращения аварий, а также БПЛА, используемых для выявления лесных пожаров, пояснил чиновник.

Как писал ранее «Коммерсантъ», Минэк предложил вывести из-под запрета на полеты агродроны, введя для этого экспериментально-правовой режим в 12 регионах РФ. К режиму могут присоединиться и другие (не приграничные) субъекты.

Ранее по теме: На запуск серийного производства беспилотников в России потратят почти 270 млрд рублей

Большая часть регионов ввела запрет на использование беспилотников в октябре 2022 г., когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в субъектах разных уровней реагирования – от уровня базовой готовности до военного положения. Исключение было сделано для органов государственной власти и силовых структур.

Еще несколько субъектов ввели аналогичный запрет на фоне атаки Кремля со стороны Украины при помощи беспилотника в начале мая. В частности, ограничения стали действовать в Москве и Московской области.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных