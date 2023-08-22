Несколько видов дронов могут вывести из-под запрета на использование в регионах
В России могут включить несколько типов беспилотников в экспериментально-правовой режим (ЭПР), разрешающий их эксплуатацию в регионах, сообщил замглавы Минтранса Василий Шпак в интервью ТАСС.
«Вполне возможно, что в экспериментальный правовой режим будут включены беспилотники, предназначенные для мониторинга линейных объектов и, к примеру, таксации», – рассказал он.
Речь идет о дронах нефтегазовых компаний, которые ведут мониторинг локальных и магистральных трубопроводов для предотвращения аварий, а также БПЛА, используемых для выявления лесных пожаров, пояснил чиновник.
Как писал ранее «Коммерсантъ», Минэк предложил вывести из-под запрета на полеты агродроны, введя для этого экспериментально-правовой режим в 12 регионах РФ. К режиму могут присоединиться и другие (не приграничные) субъекты.
Большая часть регионов ввела запрет на использование беспилотников в октябре 2022 г., когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в субъектах разных уровней реагирования – от уровня базовой готовности до военного положения. Исключение было сделано для органов государственной власти и силовых структур.
Еще несколько субъектов ввели аналогичный запрет на фоне атаки Кремля со стороны Украины при помощи беспилотника в начале мая. В частности, ограничения стали действовать в Москве и Московской области.