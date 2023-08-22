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Yandex N.V планирует перезапуск под новым названием

Ведомости

Нидерландская Yandex N.V., холдинговая компания «Яндекса», планирует перезапустить международный бизнес под новым названием. В социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn опубликовали несколько соответствующих вакансий, обратил внимание «Интерфакс». Запуск обновленной компании наметили на начало 2024 г.

В описании вакансии специалиста по документообороту говорится, что новая компания намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке. Название будущей компании пока не раскрывается. Рабочее название проекта корпоративной реструктуризации – Project LEFT, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с его условиями.

Ранее по теме: «Яндекс» объявил о планах по разделу компании

25 ноября 2022 г. «Яндекс» объявил, что активы группы планируется разделить. В России продолжит работать ряд бизнесов, например, автономные автомобили, облачные технологии и др. Их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V., которая планировала выйти из числа акционеров группы компаний и сменить название.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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