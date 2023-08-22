Yandex N.V планирует перезапуск под новым названием

В описании вакансии специалиста по документообороту говорится, что новая компания намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке. Название будущей компании пока не раскрывается. Рабочее название проекта корпоративной реструктуризации – Project LEFT, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с его условиями.