Yandex N.V планирует перезапуск под новым названием
Нидерландская Yandex N.V., холдинговая компания «Яндекса», планирует перезапустить международный бизнес под новым названием. В социальной сети для поиска деловых контактов LinkedIn опубликовали несколько соответствующих вакансий, обратил внимание «Интерфакс». Запуск обновленной компании наметили на начало 2024 г.
В описании вакансии специалиста по документообороту говорится, что новая компания намерена стать ведущим игроком на рынке технологий в Европе и на Ближнем Востоке. Название будущей компании пока не раскрывается. Рабочее название проекта корпоративной реструктуризации – Project LEFT, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с его условиями.
25 ноября 2022 г. «Яндекс» объявил, что активы группы планируется разделить. В России продолжит работать ряд бизнесов, например, автономные автомобили, облачные технологии и др. Их международные части выделят в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V., которая планировала выйти из числа акционеров группы компаний и сменить название.