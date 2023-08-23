СМИ узнали о планах Nestle повысить отпускные цены на детское питание на 9%
Компания Nestle планирует с 4 сентября повысить отпускные цены на продукцию для детей, в том числе на заменители грудного молока, готовые завтраки и на растворимый какао, на 9% в связи с ослаблением рубля. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо, направленное ритейлерам. В самой компании от комментариев отказались.
Согласно тексту письма, причиной повышения отпускных цен стало ослабление курса рубля почти на 30% с начала года и рост цен на сырье и сахар на международном рынке. В частности, согласно данным товарной биржи Нью-Йорка на 22 августа, стоимость какао-бобов достигла $3300, что на 23% больше по сравнению с январем 2023 г.
В Минсельхозе пообещали «дополнительно уточнить» позицию Nestle. В ведомстве отметили, что стоимость базового сырья для производства детского питания и сухих завтраков в целом в России находится на стабильном уровне.
Как отметил исполнительный директор «Русбренда» (объединяет в том числе производителей детского питания) Алексей Поповичев, еще одной причиной для повышения отпускных цен может быть демографический фактор, связанный со снижением рождаемости. Это, в свою очередь, приводит к сокращению продаж. Так, по данным NielsenIQ, в первом полугодии 2022 г. продажи детского питания снизились на 11,2% год к году, а за шесть месяцев этого года — на 2,2%. При этом в первом полугодии 2023 г. продажи готовых завтраков сократились на 15% в годовом выражении.