СМИ узнали о планах Nestle повысить отпускные цены на детское питание на 9%

Как отметил исполнительный директор «Русбренда» (объединяет в том числе производителей детского питания) Алексей Поповичев, еще одной причиной для повышения отпускных цен может быть демографический фактор, связанный со снижением рождаемости. Это, в свою очередь, приводит к сокращению продаж. Так, по данным NielsenIQ, в первом полугодии 2022 г. продажи детского питания снизились на 11,2% год к году, а за шесть месяцев этого года — на 2,2%. При этом в первом полугодии 2023 г. продажи готовых завтраков сократились на 15% в годовом выражении.